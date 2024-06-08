أسود الأطلس يجتازون عقبة زامبيا للانفراد بصدارة المجموعة الخامسة

وواصلت كتيبة المدرب وليد الرقراقي سيطرتها على المباراة، بمشاركة نجم ريال مدريد المتوج بدوري أبطال أوروبا منذ أسبوع إبراهيم دياز، الذي قدم تمريرة حاسمة لزميله الياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي، ليتمكن الأخير من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 67 من المباراة بعد عمل جماعي رائع انتهى بهدف في شباك زامبيا.

ونجح المنتخب المغربي في التعامل مع بقية أطوار المباراة بذكاء عندما أحبط كل محاولات منتخب زامبيا للعودة في النتيجة.

وأقحم مدرب المنتخب المغربي كلا من سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي، وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا الذي فاز به فريقه، كما شدهت المباراة دخول أيوب الكعبي، بطل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مع فريقه أولمبياكوس اليوناني، وذلك على التوالي مكان كل من حكيم زياش ويوسف النصيري.