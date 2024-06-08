أسود الأطلس يجتازون عقبة زامبيا للانفراد بصدارة المجموعة الخامسة
انفرد المنتخب المغربي بصدارة المجموعة الخامسة من تصفيات منطقة إفريقيا لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط وذلك عقب الفوز على زامبيا بنتيجة (2 ـ 1) مساء الجمعة.
وسجل حكيم زياش هدف منتخب أسود الأطلس الأول من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة ليضع رفاقه في المقدمة بشكل مبكر.
وواصلت كتيبة المدرب وليد الرقراقي سيطرتها على المباراة، بمشاركة نجم ريال مدريد المتوج بدوري أبطال أوروبا منذ أسبوع إبراهيم دياز، الذي قدم تمريرة حاسمة لزميله الياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي، ليتمكن الأخير من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 67 من المباراة بعد عمل جماعي رائع انتهى بهدف في شباك زامبيا.
ونجح المنتخب المغربي في التعامل مع بقية أطوار المباراة بذكاء عندما أحبط كل محاولات منتخب زامبيا للعودة في النتيجة.
وأقحم مدرب المنتخب المغربي كلا من سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي، وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا الذي فاز به فريقه، كما شدهت المباراة دخول أيوب الكعبي، بطل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مع فريقه أولمبياكوس اليوناني، وذلك على التوالي مكان كل من حكيم زياش ويوسف النصيري.
وفي الدقيقة 80 نجح المهاجم إدوارد شيلوفيا في تقليص الفارق لزامبيا بعد هجمة منظمة قادها لاعب الوسط كانغوا من أمام منطقة جزاء منتخب المغرب ووضع بها شيلوفيا أمام فرصة تسجيل الهدف، ليغالط الأخير حارس المغرب ياسين بونو بتسديدة أرضية في الزاوية اليسرى للمرمى المغربي.
وعاد المنتخب المغربي للسيطرة في آخر دقائق المباراة لكن المحاولات القليلة لسفيان رحيمي وأيوب الكعبي لم تكن لتغالط حارس منتخب زامبيا لاورنس مولونغا.
وأصبح المنتخب المغربي عقب الفوز في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من مباراتين في حين يملك منتخب زامبيا 3 نقاط في المركز الثاني متساويا مع النيجر.
ويلتقي المنتخب المغربي مساء الثلاثاء مع الكونغو برازافيل في ثالث مباراة لأسود الأطلس في تصفيات مونديال 2026 المقرر إقامته في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.