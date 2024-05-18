داني ألفيس يعود لعالم الرياضة من بوابة جديدة

ولا يعد دخول ألفيس إلى عالم الأعمال جديدًا، فقد شارك سابقًا في تأسيس العديد من الشركات، بما في ذلك Flashforward Group، وهي وكالة تمثيل للاعبين، وCedro Esports، التي تركز على إدارة حقوق صور الرياضيين، ومع ذلك، واجهت بعض هذه المشاريع صعوبات؛ ما أدى إلى إغلاق أربعة من أصل ستة شركات بين عامي 2019 و2021، بما في ذلك سلسلة مطاعم مملوكة له، التي تأثرت بجائحة كورونا.

ولم يقتصر نشاط ألفيس على مجال الرياضة فقط، بل امتد إلى مجالات أخرى مثل الموضة، وأطلق علامته التجارية الخاصة للنظارات الشمسية.

وكان القضاء الإسباني وافق، على الإفراج المؤقت عن النجم السابق لبرشلونة، المحكوم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف السنة بتهمة الاغتصاب، بكفالة، بانتظار الاستئناف.

وألقي القبض على الدولي السابق مطلع العام الماضي، بعد اتهامه باغتصاب امرأة في حمام ملهى ليلي أواخر ديسمبر.