مانشستر سيتي يتجاوز تشيلسي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل برناردو سيلفا هدفا قبل النهاية قاد به مانشستر سيتي لفوز صعب 1-صفر على تشيلسي، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليقف سيتي على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على اللقب، إذ يلتقي في النهائي مع الفائز في مباراة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد، غدا الأحد.

ورغم تفوق تشيلسي في الجانب الهجومي في أغلب فترات المباراة واقتراب المواجهة من الاستمرار لوقت إضافي، جاء الحسم عن طريق برناردو سيلفا وسجل هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 84.