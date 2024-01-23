لاعب منتخب مصر يحطم غرفته ويدخل في نوبة بكاء لهذا السبب

يبدو أن أصداء التعادل بشق الأنفس لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر بنتيجة "2-2" ما زالت تلقي بظلالها على معسكر "الفراعنة"، حيث عاش أحمد فتوح، مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك، ليلة حزينة ودخل في نوبة بكاء إثر استبداله بين الشوطين.

ودفع روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بأحمد فتوح في التشكيلة الأساسية للفراعنة، قبل أن يقوم باستبداله مع انطلاق الشوط الثاني والدفع بزميله محمد حمدي، وهو الأمر الذي يبدو أنه أغضب فتوح.

ووفقا لما رصدته "إرم نيوز" داخل معسكر منتخب مصر، فإن "فتوح عندما عاد إلى فندق الإقامة قام بتحطيم غرفته غضبا من الأداء الذي ظهر به في المباراة والذي أدى في النهاية لاستبداله، واستدعى الأمر تدخل المدرب البرتغالي فيتوريا لتهدئة اللاعب مؤكدا له ثقته الكاملة في قدراته".