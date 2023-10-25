لشغب جماهيرها: اليويفا يُعاقب البوسنة بإغلاق جزئي لمدرجاتها

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق في اليويفا غرامة قدرها 20 ألف يورو (21 ألف دولار) على البوسنة، وأمرت بإغلاق جزئي لملعبها في مباراتها المقبلة على أرضها بسبب السلوك التمييزي لجماهيرها خلال مواجهة البرتغال.

واقتحم أحد مشجعي البوسنة الملعب، وحاول أن يلتقط صورة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة البرتغال ضد البوسنة في تصفيات يورو 2024، وكاد أن يصيبه.

وخلال مجريات الشوط الأول، اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة مرتديًا قميص نادي النصر السعودي، وحاول احتضان كريستيانو رونالدو، ولكن الاندفاع كاد يتسبب بإصابة رونالدو.

وظهر رونالدو وهو يمشي بصعوبة بعد اندفاع المشجع المعجب نحوه، قبل أن تمسكه الشرطة.