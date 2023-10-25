لشغب جماهيرها: اليويفا يُعاقب البوسنة بإغلاق جزئي لمدرجاتها
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، عقوبات على الاتحاد البوسني لكرة القدم بسبب الشغب الجماهيري خلال مبارياته الأخيرة في تصفيات بطولة أوروبا 2024، خاصة أمام البرتغال.
وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق في اليويفا غرامة قدرها 20 ألف يورو (21 ألف دولار) على البوسنة، وأمرت بإغلاق جزئي لملعبها في مباراتها المقبلة على أرضها بسبب السلوك التمييزي لجماهيرها خلال مواجهة البرتغال.
واقتحم أحد مشجعي البوسنة الملعب، وحاول أن يلتقط صورة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة البرتغال ضد البوسنة في تصفيات يورو 2024، وكاد أن يصيبه.
وخلال مجريات الشوط الأول، اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة مرتديًا قميص نادي النصر السعودي، وحاول احتضان كريستيانو رونالدو، ولكن الاندفاع كاد يتسبب بإصابة رونالدو.
وظهر رونالدو وهو يمشي بصعوبة بعد اندفاع المشجع المعجب نحوه، قبل أن تمسكه الشرطة.
كما تم تغريم الاتحاد البوسني 26 ألف يورو بسبب إغلاق الممرات العامة، وإلقاء مقذوفات، واقتحام الملعب خلال المباراة التي أقيمت، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وفرض اليويفا أيضًا غرامة على البوسنة قدرها 20 ألف يورو ومنعها من بيع التذاكر لجماهيرها في مباراتها الرسمية المقبلة خارج أرضها بسبب إشعال وإلقاء ألعاب نارية خلال المباراة التي أُقيمت في ليختنشتاين، يوم 13 أكتوبر.