مستند جديد يؤكد إدانة الحكم لسلوك نجم الهلال أمام الاتحاد (صورة)

وتقدم الاتحاد بشكوى للجنة الانضباط للمطالبة بمعاقبة ثنائي الهلال مالكوم وسعود عبد الحميد لسوء السلوك ضد جماهير الفريق.

واستندت شكوى الاتحاد للمادة 57 الفقرة الثانية، التي تتضمن الإساءة للجماهير بالقول أو الفعل أو الإشارة خلال أي مباراة يجري إيقاف اللاعب مباراة واحدة، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

ولكن لجنة الانضباط رفضت شكوى الاتحاد ضد ثنائي الهلال بداعي عدم وجود أي مخالفة انضباطية.