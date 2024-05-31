مستند جديد يؤكد إدانة الحكم لسلوك نجم الهلال أمام الاتحاد (صورة)
ظهر دليل جديد يتعلق بواقعة سوء سلوك البرازيلي مالكوم أوليفيرا نجم الهلال في مباراة الاتحاد بدوري روشن السعودي.
وفاز الهلال على الاتحاد بنتيجة 2-1 في لقاء الفريقين يوم 30 أبريل الماضي بالدوري.
وتقدم الاتحاد بشكوى للجنة الانضباط للمطالبة بمعاقبة ثنائي الهلال مالكوم وسعود عبد الحميد لسوء السلوك ضد جماهير الفريق.
واستندت شكوى الاتحاد للمادة 57 الفقرة الثانية، التي تتضمن الإساءة للجماهير بالقول أو الفعل أو الإشارة خلال أي مباراة يجري إيقاف اللاعب مباراة واحدة، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
ولكن لجنة الانضباط رفضت شكوى الاتحاد ضد ثنائي الهلال بداعي عدم وجود أي مخالفة انضباطية.
وكشف الإعلامي هتان النجار عبر حسابه بمنصة إكس عن دليل جديد بخصوص إدانة الحكم لثنائي الهلال بمستند رسمي.
وقال النجار: "قبل أن أرد على مسببات القرار الصادر من لجنة الانضباط "المرفق جزء مهم منه" فلا بد أن نعرف تسلسل الواقعة. إدارة الاتحاد تلقت في ظهر يوم الأول من مايو استفسارًا من لجنة الانضباط مرفقا معه تقرير "مراقب المباراة" مع مهلة للرد في نفس اليوم".
وأضاف: "ذكر المراقب أن اللاعب سعود عبدالحميد كان سببا في قيام جماهير الاتحاد برمي (٢٠) علبة ماء وفيه إثبات واضح أن اللاعب هو من أثار الجماهير يعني لاحظوا تقرير المراقب الذي تجاهلته اللجنة الموقرة دون سبب واضح أدان اللاعب وبالتالي مفترض الأخذ به".