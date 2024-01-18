أوبلاك يتصدر وسيطرة للملكي.. التشكيل المثالي لديربي مدريد

يقام الديربي الثاني في العاصمة الإسبانية مدريد بين ريال وأتلتيكو بعد حوالي أسبوع على تفوق الملكي على الروخيبلانكوس، في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.

والمباراة لها طبيعة خاصة، فهي تمتاز دومًا بقوتها فنيًّا وبدنيًّا؛ وذلك لطبيعتها كمواجهة ديربي، هذا بجوار ما يضيفه تاريخ وقوة الفريقين للمنافسة.

ويخوض ريال مدريد المباراة ببعض الغيابات لعل على رأسها الإصابات طويلة الأجل في الدفاع وحراسة المرمى، وكذلك أتلتيكو مدريد الذي يغيب عنه توماس ليمار وممفيس ديباي؛ لذلك فكرنا في تقديم تشكيل مشترك للفريقين، يضم أفضل العناصر في كل خط من كل فريق، كيف سيكون شكل هذا الفريق؟ ومن يملك الغلبة فيه؟ ريال أم أتلتيكو مدريد؟