أوبلاك يتصدر وسيطرة للملكي.. التشكيل المثالي لديربي مدريد
يقام الديربي الثاني في العاصمة الإسبانية مدريد بين ريال وأتلتيكو بعد حوالي أسبوع على تفوق الملكي على الروخيبلانكوس، في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.
والمباراة لها طبيعة خاصة، فهي تمتاز دومًا بقوتها فنيًّا وبدنيًّا؛ وذلك لطبيعتها كمواجهة ديربي، هذا بجوار ما يضيفه تاريخ وقوة الفريقين للمنافسة.
ويخوض ريال مدريد المباراة ببعض الغيابات لعل على رأسها الإصابات طويلة الأجل في الدفاع وحراسة المرمى، وكذلك أتلتيكو مدريد الذي يغيب عنه توماس ليمار وممفيس ديباي؛ لذلك فكرنا في تقديم تشكيل مشترك للفريقين، يضم أفضل العناصر في كل خط من كل فريق، كيف سيكون شكل هذا الفريق؟ ومن يملك الغلبة فيه؟ ريال أم أتلتيكو مدريد؟
حراسة المرمى - يان أوبلاك
حارس المرمى صاحب الـ 31 عامًا، والذي خاض هذا الموسم 27 مباراة في كل البطولات وخرج بشباك نظيفة في 8 مناسبات، يستحق التواجد كأساسي في ظل غياب تيبو كورتوا الطويل.
ظهير أيمن - داني كارفاخال
ربما لا يكون ظهير النادي الملكي في أفضل أحواله أو يلعب كما كان يفعل قبل سنوات، لكنه لا يزال الخيار الأصلح للتواجد في ذلك المركز، بكل ما لديه من تأثير على ريال مدريد هذا الموسم بمشاركته في ستة أهداف ما بين الصناعة والتسجيل في 20 مباراة بكل البطولات، وبما يضيف دفاعيًّا من ثقل للنادي الملكي على الرغم من كثرة الإصابات.
قلب دفاع - أنطونيو روديغر
في ظل كثرة الإصابات الدفاعية ظلت جماهير الملكي مطمئنة في وجود أنطونيو روديغر الذي خاض 27 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، لم يخسر فيها الملكي سوى مواجهة وحيدة؛ لذلك وجوده في التشكيل المجمع هنا هو الأكثر منطقية بين الجميع.
قلب دفاع - خوسيه خيمينيز
ربما لا يكون الأوروغوياني هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي، بالأخص مع الأرقام الدفاعية المحبطة لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، حيث شارك اللاعب في 19 مباراة هذا الموسم لم يخرج فيها الأتلتي بشباك نظيفة سوى في ثلاث مناسبات فقط، لكن غياب أمثال إيدير ميليتاو ودافيد ألابا للإصابة يمنحه الفرصة للتواجد.
ظهير أيسر - فيرلاند ميندي
"أراه الظهير الدفاعي الأفضل في العالم"، لا يوجد أفضل من كلمات كارلو أنشيلوتي لتوضح سبب اختيار ميندي في تلك التشكيلة، فمعه وفي 16 مباراة بكل البطولات ظهر ريال مدريد قويًّا للغاية دفاعيًّا، وفي غيابه للإصابة العضلية مع بداية الموسم كانت جبهته شبه مستباحة.
وسط ملعب - رودريغو دي بول
يمكنكم أن تطلقوا عليه الحارس الخاص بميسي أو تصفونه باللاعب المتهور، لكن ذلك لن يسلب بطل العالم حقه في التواجد بهذا التشكيل بفضل مستوياته الفنية والبدنية المميزة طوال الموسم مع أتلتيكو مدريد، صحيح لم يسجل ولكنه صنع خمسة أهداف في 22 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.
وسط ملعب - توني كروس
اختلفنا أو اتفقنا معه خارج الملعب لا يمكن نكران تأثير توني كروس الكبير فنيًّا على ريال مدريد بما يملك من لمسات ساحرة ورؤية واسعة للملعب، ولا عجب من شغره لمكان لوكا مودريتش في هذه التشكيلة حيث قد تقدم في اختيارات أنشيلوتي على الكرواتي في ريال مدريد بالفعل، وأثبت مرارًا وتكرارًا صحة ذلك القرار بسبع مساهمات ما بين التسجيل والصناعة في كل البطولات هذا الموسم.
وسط ملعب هجومي - جود بيلينغهام
الإنجليزي لا يحتاج إلى كلماتنا ليتواجد في تلك التشكيلة، كان من الأحرى أن يوضع هو أولًا وبعد ذلك نبدأ في اختيار العناصر من حوله بتأثيره غير المسبوق مع ريال مدريد وتسجيله 17 هدفًا، وصناعته لستة في كل البطولات خلال 24 مشاركة.
جناح أيمن - رودريغو
سرعة ومهارة وقدرة مذهلة على تجاوز الخصم في مواقف اللاعب ضد لاعب، وإمكانات مهولة في إنهاء الهجمات، كل ذلك بجوار 12 هدفًا وسبع صناعات هذا الموسم فقط، تضع رودريغو في تلك التشكيلة عن استحقاق.
جناح أيسر - فينيسيوس جونيور
لو لم يقدم فينيسيوس أي شيء سوى "الهاتريك" أمام برشلونة لكان وجوده في تلك التشكيلة مبررًا، لكن بإجمالي تسعة أهداف وأربع صناعات في 16 مباراة هذا الموسم في كل البطولات جنى البرازيلي مكانه عن استحقاق، رغم غيابه لفترات طويلة بداعي الإصابة.
رأس حربة - أنطوان غريزمان
17 هدفًا في منتصف الموسم وأربع صناعات في كل البطولات، تلك أرقام ستقف أمامها جماهير برشلونة كثيرًا عندما تعرف أن صاحبها هو أنطوان غريزمان، الفرنسي الذي عانى معهم لشهور، وكانت عودته لأتلتيكو مدريد بمثابة عودة الروح إلى الجسد، وبكل مشاكل الملكي الهجومية بالتحديد في هذا المركز لن يوجد من هو أفضل منه في الفريقين لهذا الدور.