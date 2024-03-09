ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يعبر برينتفورد ويخطف الصدارة

اقتنص آرسنال فوزا ثمينا على حساب برينتفورد، بنتيجة (2-1)، مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي آرسنال كل من ديكلان رايس في الدقيقة 19، وكاي هافيرتز في الدقيقة 86، فيما سجل يواني ويسا هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 46.