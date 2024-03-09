ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يعبر برينتفورد ويخطف الصدارة
انتزع آرسنال الصدارة "مؤقتا"
اقتنص آرسنال فوزا ثمينا على حساب برينتفورد، بنتيجة (2-1)، مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز هدفي آرسنال كل من ديكلان رايس في الدقيقة 19، وكاي هافيرتز في الدقيقة 86، فيما سجل يواني ويسا هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 46.
وانتزع آرسنال الصدارة "مؤقتا"، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة، قبل لقاء ليفربول (63) ومانشستر سيتي (62) مساء الأحد، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.