ليفربول يبرم أول صفقة في عهد آرني سلوت

كشفت تقارير صحفية أن آرني سلوت، المدير الفني الجديد لنادي ليفربول قرر إبرام أول صفقة له مع "الريدز" من خلال إحضار روبن بيترز، محلل الأداء البدني الذي عمل معه سابقًا في فينورد الهولندي.

وكان سلوت قد تولَّى مسؤولية تدريب ليفربول، الأسبوع الماضي، خلفًا للألماني يورغن كلوب بعد انتهاء موسم 2023/24.

ووفقًا لما ذكره موقع "sportskeeda"، فإن بيترز عمل سابقًا مع سلوت في فينورد لمدة 3 سنوات، كما عمل أيضًا في صفوف جنك البلجيكي.