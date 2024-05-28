ليفربول يبرم أول صفقة في عهد آرني سلوت
كشفت تقارير صحفية أن آرني سلوت، المدير الفني الجديد لنادي ليفربول قرر إبرام أول صفقة له مع "الريدز" من خلال إحضار روبن بيترز، محلل الأداء البدني الذي عمل معه سابقًا في فينورد الهولندي.
وكان سلوت قد تولَّى مسؤولية تدريب ليفربول، الأسبوع الماضي، خلفًا للألماني يورغن كلوب بعد انتهاء موسم 2023/24.
ووفقًا لما ذكره موقع "sportskeeda"، فإن بيترز عمل سابقًا مع سلوت في فينورد لمدة 3 سنوات، كما عمل أيضًا في صفوف جنك البلجيكي.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن ليفربول يستهدف التعاقد مع لاعب خط وسط أتالانتا الإيطالي، إيدرسون.
وأوضح أن خطة ليفربول في البداية كانت تتمثل في ضم لاعب أتالانتا، تيون كوبمينيرز، ولكن الإدارة غيرت اتجاهها إلى زميله.
وأفاد الموقع أن كشافة ليفربول توجهت إلى إيطاليا لمتابعة تيون كوبمينيرز عن كثب، قبل ملاحظة أحد زملائه في الفريق وهو إيدرسون الذي نال إعجاب النادي الإنجليزي.
وانضم إيدرسون إلى أتالانتا قادمًا من ساليرنيتانا، في يوليو 2022، وشارك لاعب خط الوسط الدفاعي في 89 مباراة في جميع المسابقات منذ ذلك الحين، وساهم في الفوز بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.
ويتبقى أمام إيدرسون 3 سنوات في عقده مع أتالانتا.