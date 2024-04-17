تدخل مفاجئ من النصر في أزمة مباراة الأهلي والهلال

كشفت تقارير إخبارية سعودية أن إدارة نادي النصر أرسلت خطابًا رسميًّا إلى رابطة دوري المحترفين تطلب فيه عدم تأجيل مواجهة الأهلي والهلال وإجرائها في موعدها الأصلي، أي الجمعة المقبل بدلًا من السبت، مشددة على ضرورة أن تعامل رابطة المحترفين كل الأندية بالمثل.

وكان نادي الهلال طالب رسميًّا بتأجيل مواجهته ضد الأهلي، المقررة يوم الجمعة المقبل؛ بسبب تأجيل مباراته أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي بطولة آسيا، من يوم الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء، نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها الإمارات.

وتبعا لتأجيل مباراة دوري أبطال آسيا، وافقت رابطة دوري المحترفين على طلب إدارة الهلال وقررت تأخير مواجهته المقبلة أمام الأهلي بيوم واحد لتقام السبت، لكن إدارة نادي النصر، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري دخلت على الخط ووجهت خطابا رسميا تطالب فيه باحترام المواعيد المضبوطة سابقا وعدم تأخير المباراة تحت أي سبب كان.

وقال نادي النصر، في خطابه إن رابطة الدوري رفضت في وقت سابق تأجيل مباراة النصر أمام الاتفاق، مشددا على ضرورة المحافظة على نزاهة المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

وحمّلت إدارة النصر رابطة دوري المحترفين مسؤولية خسارتها أمام الاتفاق آنذاك بنتيجة هدفين مقابل هدف، مما أثر سلباً على أداء الفريق وحظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي، على حد تعبيرها.

كما أضافت أن طلب عدم تأجيل قمة الهلال والأهلي ولو بيوم واحد يأتي في سياق الحرص على تطبيق نفس المعايير التي عومل بها النصر سابقًا.

ويحتل الهلال المركز الأول في ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 77 نقطة، متقدما على النصر بفارق 12 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 52 نقطة .