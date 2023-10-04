تقرير: "فيفا" يبحث رفع الحظر الشامل على مشاركة روسيا في البطولات الدولية

ولم يظهر هذا البند على جدول أعمال اجتماع مجلس الفيفا. ولم يرد الاتحاد الدولي على الفور على طلب من "رويترز" للتعليق.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 قرر "يويفا" حرمان جميع الفرق الروسية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية من المشاركة في المسابقات القارية.

لكن الاتحاد الأوروبي قال عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص الأسبوع الماضي، "لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريًا على البالغين" مضيفًا أن منتخب روسيا تحت 17 عامًا سيتم السماح له بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي "خلال هذا الموسم".

وحث الاتحاد الأوكراني لكرة القدم اليويفا على إعادة النظر في قراره، وقال إنه لن يلعب في البطولات التي تشارك فيها فرق روسية.