باريس سان جيرمان يفسد مخطط ريال مدريد بشأن مبابي

وكشف الصحفي جوناثان غونسون عبر قناة (سي بي إس) الأمريكية عن اتجاه كبير من جانب باريس سان جيرمان لإدراج بند مهم في عقد لاعبه الصاعد إيثان مبابي.

وأشار إلى أن شقيق مبابي اقترب من الرحيل إلى ليل الفرنسي في الموسم الجديد ولكن الصفقة ستشهد بندًا مهمًا من جانب باريس سان جيرمان يشترط عودة اللاعب للفريق الباريسي مستقبلًا.

وأضاف:" باريس سان جيرمان طبق هذا البند في عقد لاعبه الهولندي تشافي سيمونز ، والإدارة الباريسية تستهدف الاستثمار في شقيق مبابي والذي يعد من المواهب الصاعدة".