باريس سان جيرمان يفسد مخطط ريال مدريد بشأن مبابي
يتجه باريس سان جيرمان الفرنسي لإفساد مخطط ريال مدريد الإسباني بعد صفقة انتقال كيليان مبابي لاعبه السابق المنتقل مؤخرًا إلى العملاق المدريدي.
وأعلن ريال مدريد تعاقده مع كيليان مبابي لمدة 5 أعوام قادمة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وكشف الصحفي جوناثان غونسون عبر قناة (سي بي إس) الأمريكية عن اتجاه كبير من جانب باريس سان جيرمان لإدراج بند مهم في عقد لاعبه الصاعد إيثان مبابي.
وأشار إلى أن شقيق مبابي اقترب من الرحيل إلى ليل الفرنسي في الموسم الجديد ولكن الصفقة ستشهد بندًا مهمًا من جانب باريس سان جيرمان يشترط عودة اللاعب للفريق الباريسي مستقبلًا.
وأضاف:" باريس سان جيرمان طبق هذا البند في عقد لاعبه الهولندي تشافي سيمونز ، والإدارة الباريسية تستهدف الاستثمار في شقيق مبابي والذي يعد من المواهب الصاعدة".
ولكن السبب الحقيقي في هذا البند يرجع إلى احتمالية رحيل شقيق مبابي إلى ريال مدريد من بوابة ليل خاصة بعد انتقال كيليان إلى الفريق المدريدي.
ولعب إيثان بجوار كيليان في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان بعض المباريات.