موهبة ليبية تخطف الأنظار في إسبانيا

ونشر موقع "valencia base" المختص في أخبار فرق مقاطعة فالنسيا الإسباني، تقريرًا عن اللاعب الليبي الشاب، مشيدًا بالمستوى المميز الذي يقدمه اللاعب.

تقي الدين الحامدي لاعب ليبي ظهر مع فريق بورتواريوس كجناح أيمن هو لاعب سريع ويتمتع بصفات جيدة.

يبلغ طول تقي الدين الحامدي 1.85 ويجيد الضربات الثابتة وتسجيل الأهداف، وفقًا لتقرير الموقع.

وشارك الحامدي مع فريقه هذا الموسم في معظم المباريات وتمكن من تسجيل 8 أهداف هذا الموسم.

وبعد تألقه مع فريقه الشاب، تم تصعيد تقي الدين الحامدي لفريق بورتواريوس الأول لكرة القدم.

ولعب تقي الدين الحامدي مع فريق بورتواريوس ضد بينيفايرو دي لا فالديغنا في المباراة الأخيرة من الموسم والتي انتهت بالتعادل 1/1.