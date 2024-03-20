NBA.. ماجيك يهزم هورنتس في دوري السلة الأمريكي

سجل كول أنتوني 19 نقطة من أصل 21 له طوال المباراة في الشوط الأول ليقود أورلاندو ماجيك للفوز 112-92 على تشارلوت هورنتس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف جالين سوجز 16 نقطة لصالح ماجيك الذي فاز في تسع من آخر 11 مباراة خاضها.

وخسر هورنتس للمرة الثامنة هذا الشهر مقابل انتصارين فقط، وكان براندون ميلر أفضل المسجلين في فريقه برصيد 21 نقطة.

وعادل جالين غرين أفضل سجل له في مسيرته بتسجيل 42 نقطة وأضاف زميله أمين تومسون 25 نقطة في أعلى معدل له على الإطلاق ليحول هيوستون روكتس انتفاضته في الربع الثالث إلى انتصار 137-114 على واشنطن ويزاردز.