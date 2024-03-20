NBA.. ماجيك يهزم هورنتس في دوري السلة الأمريكي
سجل كول أنتوني 19 نقطة من أصل 21 له طوال المباراة في الشوط الأول ليقود أورلاندو ماجيك للفوز 112-92 على تشارلوت هورنتس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف جالين سوجز 16 نقطة لصالح ماجيك الذي فاز في تسع من آخر 11 مباراة خاضها.
وخسر هورنتس للمرة الثامنة هذا الشهر مقابل انتصارين فقط، وكان براندون ميلر أفضل المسجلين في فريقه برصيد 21 نقطة.
وعادل جالين غرين أفضل سجل له في مسيرته بتسجيل 42 نقطة وأضاف زميله أمين تومسون 25 نقطة في أعلى معدل له على الإطلاق ليحول هيوستون روكتس انتفاضته في الربع الثالث إلى انتصار 137-114 على واشنطن ويزاردز.
وأنهى غرين اللقاء مسجلًا سبع رميات ثلاثية ليفوز روكتس للمباراة السادسة تواليا.
وفاز دنفر ناغتس حامل اللقب 115-112 على مينيسوتا تيمبرولفز بفضل تألق نيكولا يوكيتش الذي سجل 35 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة.
وقاد أنتوني إدواردز قائمة المسجلين في مينيسوتا برصيد 30 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.
وواصل نيو أورليانز بليكانز الضغط للظهور في الأدوار الاقصائية بالفوز 104-91 على بروكلين نتس في نيويورك.
وسجل زايون وليامسون 28 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه في بليكانز.
وساعد كايري إيرفينغ دالاس مافريكس على الفوز 113-107 أمام سان أنطونيو سبيرز بتسجيل 28 نقطة، بينما أضاف زميله لوكا دونتشيتش 18 نقطة وقدم 16 تمريرة حاسمة واستحوذ على 10 كرات مرتدة.