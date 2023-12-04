ترتيب الدوري الإسباني: جواو فيليكس يقود برشلونة لتخطي أتلتيكو مدريد (فيديو)

وفشل أتلتيكو مدريد مجددا في تحقيق الفوز على أرض برشلونة، حيث يعود آخر فوز له في معقل الفريق الكتالوني إلى 17 عاما و9 أشهر و28 يوما.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ليتقدم على أتلتيكو مدريد في الترتيب، لكنه يتراجع بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا.

ومع تبقي مباراة مؤجلة له، يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: