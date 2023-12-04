ترتيب الدوري الإسباني: جواو فيليكس يقود برشلونة لتخطي أتلتيكو مدريد (فيديو)
فاز برشلونة على ضيفه أتلتيكو مدريد 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل جواو فيليكس، المعار لبرشلونة من أتلتيكو حتى نهاية الموسم، هدف المباراة الوحيد لبرشلونة.
وأحرز المهاجم البرتغالي، المعار لبرشلونة، هدف الفوز في الدقيقة 28 بلمسة رائعة لتمر الكرة من فوق حارس المرمى يان أوبلاك عقب هجمة مرتدة.
وتماسك أصحاب الأرض أمام الضغط المتواصل لفريق المدرب دييغو سيميوني ليخرج برشلونة بالانتصار.
وفشل أتلتيكو مدريد مجددا في تحقيق الفوز على أرض برشلونة، حيث يعود آخر فوز له في معقل الفريق الكتالوني إلى 17 عاما و9 أشهر و28 يوما.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ليتقدم على أتلتيكو مدريد في الترتيب، لكنه يتراجع بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا.
ومع تبقي مباراة مؤجلة له، يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: