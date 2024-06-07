أول ظهور لغرفة كيليان مبابي الخاصة في ريال مدريد (فيديو)

وقضى مبابي 6 مواسم مع باريس سان جيرمان بعد انضمامه قادمًا من موناكو الفرنسي، قبل أن يوقع مع ريال مدريد.

وأعرب مبابي عن سعادته بالرحيل إلى ريال مدريد مؤكدًا عبر تغريدة بمنصة إكس أنه حقق حلم طفولته بالانتقال للفريق الإسباني.

ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن مبابي سيحصل على ما يقرب من 30 مليون يورو، بشكل سنوي مع ريال مدريد الإسباني، إلى جانب المكافآت.

كما أوضحت أن عقد النجم الفرنسي مع "الميرنغي" يتضمن شرطًا جزائيًّا بقيمة مليار يورو في حال رغبة أي نادٍ التعاقد معه من خلال كسر عقده مع الفريق.

أما بشأن حقوق الصورة، التي كان يحصل عليها بشكل كامل قبل وصوله إلى ريال مدريد، فسيحصل مبابي على 70% وسيبقى لريال مدريد 30%، بينما يحصل بقية الزملاء في الفريق على 50% لكل منهم.

ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد أولى مبارياته الرسمية في موسم 2024/2025، يوم الأربعاء الـ14 من أغسطس 2024، التي تجمعه بنظيره أتالانتا الإيطالي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.