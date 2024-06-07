نجل أنشيلوتي يرفض عرضا تدريبيا ضخما
رفض دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد بنادي ريال مدريد، عرضًا تدريبيًا ضخمًا من أحد أندية الدوري الإسباني في الموسم المنقضي.
ويعمل دافيد مساعدًا لوالده كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بعدما عاونه لسنوات في بايرن ميونخ الألماني وإيفرتون الإنجليزي ونابولي الإيطالي.
وكشفت صحيفة (آس) الإسبانية عن رفض نجل أنشيلوتي عرضا ضخما للرحيل عن منصبه في ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي إشبيلية الإسباني حاول التعاقد مع نجل أنشيلوتي لتولي قيادة الفريق في الموسم الماضي.
وأوضحت أن نجل أنشيلوتي رفض فكرة ترك والده في الوقت الحالي والتخلي عن دور الرجل الثاني رغم طموحه في تولي منصب المدير الفني.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة إشبيلية تفاوضت أيضًا مع راؤول غونزاليس أسطورة ريال مدريد ومدرب فريق كاستيا ولكن الأخير أبدى تمسكه بالبقاء مع قلعة الميرينغي.
وكان أنشيلوتي قد أعلن في وقت سابق أن نجله مستمر في منصبه بنادي ريال مدريد ولن يرحل مهما كانت المغريات.
وارتبط اسم نجل أنشيلوتي أيضًا بعروض تدريبية في الدوري الفرنسي وتحديدًا من نادي نيس ولكنه رفض فكرة الرحيل عن ريال مدريد.