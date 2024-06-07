نجل أنشيلوتي يرفض عرضا تدريبيا ضخما

رفض دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد بنادي ريال مدريد، عرضًا تدريبيًا ضخمًا من أحد أندية الدوري الإسباني في الموسم المنقضي.

ويعمل دافيد مساعدًا لوالده كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بعدما عاونه لسنوات في بايرن ميونخ الألماني وإيفرتون الإنجليزي ونابولي الإيطالي.