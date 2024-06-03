أنشيلوتي يحتفل بالسيجار ويرقص مع لاعبي ريال مدريد (فيديو)

وظهر أنشيلوتي في حالة سعادة عارمة بعد التتويج بلقب دوري الأبطال وأثناء الاحتفالية من جانب نادي ريال مدريد بعد الوصول إلى العاصمة الإسبانية.

واحتفل المدرب الإيطالي بطريقته الشهيرة بتدخين السيجار والذي قام به في أكثر من مناسبة بعد التتويج بالبطولات من قبل.