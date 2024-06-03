أنشيلوتي يحتفل بالسيجار ويرقص مع لاعبي ريال مدريد (فيديو)
احتفل الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، بالرقص مع لاعبي فريقه بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وفاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 مساء أمس السبت في اللقاء النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.
وظهر أنشيلوتي في حالة سعادة عارمة بعد التتويج بلقب دوري الأبطال وأثناء الاحتفالية من جانب نادي ريال مدريد بعد الوصول إلى العاصمة الإسبانية.
واحتفل المدرب الإيطالي بطريقته الشهيرة بتدخين السيجار والذي قام به في أكثر من مناسبة بعد التتويج بالبطولات من قبل.
وحسم ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه وهو أكثر أندية القارة العجوز تتويجًا باللقب القاري.
وأصبح أنشيلوتي أكثر مدرب في التاريخ يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بفارق لقبين عن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي وزين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني.
واستعاد ريال مدريد لقب دوري الأبطال بعدما فقده في الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي.