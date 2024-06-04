مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تواصل منتخبات أوروبا استعداداتها لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تنطلق خلال الشهر الجاري في ألمانيا.
ويخوض منتخب إيطاليا مواجهة قوية ضد تركيا كما يلعب المنتخب البرتغالي أمام فنلندا بخلاف العديد من اللقاءات الودية استعدادًا للبطولة القارية.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة بتوقيت مكة المكرمة:
مباريات اليوم:
البرتغال – فنلندا – 9:45 مساءً – bein sports 2
سويسرا – إستونيا – 9:45 مساءً – bein sports 3
إيطاليا – تركيا – 10:00 مساءً – bein sport 1