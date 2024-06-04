مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تواصل منتخبات أوروبا استعداداتها لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تنطلق خلال الشهر الجاري في ألمانيا.

ويخوض منتخب إيطاليا مواجهة قوية ضد تركيا كما يلعب المنتخب البرتغالي أمام فنلندا بخلاف العديد من اللقاءات الودية استعدادًا للبطولة القارية.