الكشف عن موعد عودة أنطونيو كونتي لقيادة توتنهام

ويسعى توتنهام للتعافي بعد خروجه للمرة الرابعة على التوالي من الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي إثر خسارته أمام شيفيلد يونايتد المنافس بدوري الدرجة الثانية يوم الأربعاء.

وقال إن كونتي "كان حاله حال الجميع. كان الجميع محبطا ومن الصعب تخطي هذا النوع من المباريات، وهذا النوع من النتائج".

وأضاف: "ربما رأى اللاعبون جانبا مختلفا من شخصيتي وليس وجه أنطونيو فقط لأنها لم تكن نتيجة طيبة وكلنا محبطون بهذا".

وتابع: "توقعاتي أن نقدم أداء مختلفا غدا لكن بنفس المستوى الذي قدمناه في الدوري الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه والشهر الماضي".