محمد الشناوي يثير الجدل بتصريحات غاضبة (فيديو)

أثار محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، الجدل بتصريحات غاضبة عقب فوز الفراعنة على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة مساء أمس الخميس، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وعاد الشناوي للمشاركة في المباريات بعد إصابته في لقاء كاب فيردي ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.

وتعرض الشناوي للإصابة بخلع في الكتف قبل نهاية لقاء كاب فيردي يوم 22 يناير الماضي، وخضع لجراحة في ألمانيا مبتعدًا عن الملاعب لفترة وصلت إلى 4 أشهر.

ولم يشارك الشناوي مع فريقه الأهلي المصري بعد تألق بديله الحارس مصطفى شوبير.