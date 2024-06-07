محمد الشناوي يثير الجدل بتصريحات غاضبة (فيديو)
أثار محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، الجدل بتصريحات غاضبة عقب فوز الفراعنة على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة مساء أمس الخميس، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وعاد الشناوي للمشاركة في المباريات بعد إصابته في لقاء كاب فيردي ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.
وتعرض الشناوي للإصابة بخلع في الكتف قبل نهاية لقاء كاب فيردي يوم 22 يناير الماضي، وخضع لجراحة في ألمانيا مبتعدًا عن الملاعب لفترة وصلت إلى 4 أشهر.
ولم يشارك الشناوي مع فريقه الأهلي المصري بعد تألق بديله الحارس مصطفى شوبير.
وقال الشناوي عبر قناة (أون تايم سبورتس):" كنت أنتظر أن يقول لي أحد "حمدا لله على سلامتك" بدلًا من الحديث الدائم عن جلوسي احتياطيًا أو مشاركتي أساسيًا".
وأضاف:" هذا الأمر أصابني بحزن شديد؛ لأنه يجب أن يحدث مع أي لاعب عائد من الإصابة وخاصة من أعطوا لمنتخب مصر لسنوات".
وتابع:" لا أتحدث هنا عن اللاعبين، كلامي بشكل عام، والآن تركت كل هذه الأمور خلف ظهري وتركيزي مع منتخب مصر وأشكر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على منحي الفرصة للمشاركة مجددًا".
وأتم قائلًا:" كنت جاهزًا للمشاركة في المباريات منذ فترة وتدربت بقوة في صفوف الأهلي وبالتالي اطمأن الجهاز الفني للمنتخب على جاهزيتي ومنحني فرصة المشاركة".