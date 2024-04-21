ريان غارسيا يهزم ديفن هيني في نزال مثير (فيديو)
أسقط ريان غارسيا منافسه ديفن هيني أرضا ثلاث مرات، قبل فوزه عليه بالنقاط وبإجماع الحكام، في مباراة لوزن فوق الخفيف استمرت 12 جولة في مركز باركليز في بروكلين بنيويورك، فجر الأحد.
وتكبد "هيني"، بطل مجلس الملاكمة العالمي لوزن فوق الخفيف أول خسارة في مسيرته، بعدما سقط في الجولات السابعة والعاشرة والحادية عشرة.
ومنح الحكام غارسيا فوزا بواقع 112-112 و114-110 و115-109 رغم أن الملاكم الأمريكي، البالغ 25 عاما، لم يكن مؤهلا لانتزاع لقب هيني بعد خسارته بعض الوزن.
وأثناء التحضير للنزال تناول غارسيا زجاجة من البيرة على الميزان وكتب بعض المنشورات على حسابيه الشخصيين عبر منصة إكس وتطبيق إنستغرام.
وقال غارسيا بعد فوزه "هيا يا شباب، هل اعتقدتم حقا أني مجنون؟! لقد فقدتم عقلكم تماما!".
وأضاف: "لكمتي الخطافية اليسرى هي لكمتي الخطافية اليسرى، إنها مباركة".
وأعرب هيني عن خيبة أمله بسبب أدائه، قائلا: "لكني أظهرت قدرتي على القتال بعد السقوط، أود خوض مباراة إعادة".