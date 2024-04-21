ريان غارسيا يهزم ديفن هيني في نزال مثير (فيديو)

أسقط ريان غارسيا منافسه ديفن هيني أرضا ثلاث مرات، قبل فوزه عليه بالنقاط وبإجماع الحكام، في مباراة لوزن فوق الخفيف استمرت 12 جولة في مركز باركليز في بروكلين بنيويورك، فجر الأحد.

وتكبد "هيني"، بطل مجلس الملاكمة العالمي لوزن فوق الخفيف أول خسارة في مسيرته، بعدما سقط في الجولات السابعة والعاشرة والحادية عشرة.