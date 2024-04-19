مدرب جديد لمنتخب تونس بعد الفشل في بلوغ أولمبياد باريس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة اليد عن تعيين مدرب جديد لقيادة المنتخب الأول بدلا من الفرنسي باتريك كازال، وذلك بعد أسابيع من الفشل في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر رأي اللجنة الفنية المكلفة بتعيين مدرب جديد لمنتخب كرة اليد على التونسي محمد علي الصغير في منصب المدرب الأول، ومحمد علي بوغزالة في خطة مدرب مساعد فضلا عن الإبقاء على رياض الصانع في خطة مدرب حراس.

وقال الاتحاد التونسي لكرة اليد، الجمعة، إن اللجنة الفنية قررت عقب قرار التزكية من الاتحاد تعيين محمد علي الصغير مدربا للمنتخب الأول، ومحمد علي بوغزالة مساعدا له، ورياض الصانع مدربا لحراس المرمى، في انتظار تعيين مساعد ثان للمدرب وذلك قبل يونيو المقبل.

وكان الاتحاد أقال الثنائي باتريك كازال ووسام حمام من تدريب منتخب تونس لليد عقب الخروج من نصف نهائي كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر في يناير الماضي، قبل الفشل في التأهل لأولمبياد باريس 2024 في أعقاب دورة الملحق المؤهل في البرتغال خلال شهر مارس المنقضي.

وخاض الصغير مسيرة طويلة كلاعب لمنتخب تونس لكرة اليد قبل أن يتفرغ للتدريب عقب اعتزاله اللعب، حيث قاد عدة أندية تونسية مثل مكارم المهدية، والنادي الإفريقي، والترجي، والنجم الساحلي، وسبورتنغ المكنين، بجانب الأهلي السعودي.

وستكون بطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الـ 29 في كرواتيا والدنمارك والنرويج في يناير 2025، أول مهمة للمدرب الجديد لمنتخب تونس.