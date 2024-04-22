رغم فوز ريال مدريد.. نجم برشلونة يتفوق على الجميع (صورة)

اختير لامين يامال لاعب برشلونة أفضل لاعب في مباراة النادي الكتالوني وريال مدريد في الكلاسيكو، الأحد.

ورغم فوز ريال مدريد 3/2 في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو إلا أنه تم اختيار لامين يامال "رجل المباراة" بعد أدائه الرائع.

وسدد لامين يامال كرة كادت تدخل الشباك واضطر الحكم احسم الجدل بالاستعانة بتقنية حكم الفيديو، كما سدد كرة على مرمى ريال مدريد صدها الحارس أندري لونين لكنها أفلتت منه ليضعها فيرمين لوبيز في المرمى.