رغم فوز ريال مدريد.. نجم برشلونة يتفوق على الجميع (صورة)
اختير لامين يامال لاعب برشلونة أفضل لاعب في مباراة النادي الكتالوني وريال مدريد في الكلاسيكو، الأحد.
ورغم فوز ريال مدريد 3/2 في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو إلا أنه تم اختيار لامين يامال "رجل المباراة" بعد أدائه الرائع.
وسدد لامين يامال كرة كادت تدخل الشباك واضطر الحكم احسم الجدل بالاستعانة بتقنية حكم الفيديو، كما سدد كرة على مرمى ريال مدريد صدها الحارس أندري لونين لكنها أفلتت منه ليضعها فيرمين لوبيز في المرمى.
ولعب لامين يامال الموسم الحالي 44 مباراة مع برشلونة سجل فيها ستة أهداف وصنع ثمانية.
وخسر برشلونة 2/3 ليتسع الفارق بين وبين ريال مدريد المتصدر إلى 11 نقطة مع تبقي ست جولات.
وهذه أول خسارة لبرشلونة في الدوري الإسباني منذ خسارته 3/5 على ملعبه أمام فياريال يوم 27 يناير الماضي.
وتلقى برشلونة الخسارة الثاني على التوالي بعد أن خسر 1/4 على ملعبه يوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان ليودع المسابقة.
وبات برشلونة على أعتاب الخروج من الموسم خالي الوفاض، بعدما ودع من ربع نهائي كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا واتساع الفارق مع ريال مدريد إلى 11 نقطة.