لحظة إصابة بيلينغهام في الكاحل (صور وفيديو)
تعرض الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، لإصابة قوية خلال مواجهة جيرونا، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
ويلتقي الفريقان على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الليغا.
وخلال أحداث الشوط الثاني تدخل لاعب جيرونا بقوة على بيلينغهام بقوة ليحدث له التواء في الكاحل، وظهر اللاعب وهو يتم معالجته خارج الخطوط.
وعاد بيلينغهام للمشاركة في المباراة وسجل هدفا ثانيا له في اللقاء، قبل أن يقوم كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، باستبداله، ليظهر على مقاعد البدلاء وهو يضع رباط ضاغط حول كاحله، الذي بدا أنه يعاني من إصابة قوية.
وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الأول لصالح ريال مدريد، بعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الأول من المباراة، بتصويبة رائعة.
ونجح بيلينغهام، في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، بعدما تلقى تمريرة رائعة بوجه القدم من فينيسيوس خلف إيريك غارسيا، ليراوغ النجم الإنجليزي الحارس ويضع الكرة في الشباك.
وأضاف بيلينغهام الهدف الثالث مع الدقيقة 54، وجاء الرابع للميرنغي مع الدقيقة 61 عن طريق روديغو.
يسعى ريال مدريد للفوز على منافسه المباشر جيرونا، من أجل الابتعاد بالصدارة حيث يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة، بينما مفاجأة الموسم جيرونا ثانيًا بـ56 نقطة.