ترتيب الدوري الإنجليزي: بورنموث يفرض التعادل على تشيلسي
تشيلسي تعادل للمرة الثانية وفاز مرة وحيدة وخسر مرتين في 5 مباريات.
فرض بورنموث التعادل السلبي على ضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب فيتاليتي فشل لاعبو تشيلسي في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي.
وتعادل تشيلسي للمرة الثانية وفاز مرة وحيدة وخسر مرتين وبات رصيد البلوز 5 نقاط من 5 مباريات في المركز الـ14.
مقابل 3 نقاط لبورنموث في المركز الـ15.
وفي وقت لاحق يلعب آرسنال، وصيف الموسم الماضي، مع إيفرتون على ملعب جوديسون بارك.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 15 نقطة من 5 مباريات (العلامة الكاملة)، مقابل 13 نقطة لكل من توتنهام وليفربول، و12 نقطة لبرايتون.
وفي أبرز مباريات الجولة السادسة يلعب مانشستر سيتي مع نوتينغهام فورست، ومانشستر يونايتد مع بيرنلي، وآرسنال مع توتنهام، وليفربول مع ويستهام.