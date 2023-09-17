ترتيب الدوري الإنجليزي: بورنموث يفرض التعادل على تشيلسي

فرض بورنموث التعادل السلبي على ضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب فيتاليتي فشل لاعبو تشيلسي في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي.

وتعادل تشيلسي للمرة الثانية وفاز مرة وحيدة وخسر مرتين وبات رصيد البلوز 5 نقاط من 5 مباريات في المركز الـ14.

مقابل 3 نقاط لبورنموث في المركز الـ15.