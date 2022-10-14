ترتيب الدوري السوري.. الجيش يكتسح الكرامة بثلاثية نظيفة

اكتسح فريق الجيش نظيره الكرامة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السوري الممتاز.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب الجلاء في دمشق افتتح أسامة أومري أهداف الجيش في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بتقدم الجيش بهدف نظيف.

وأضاف محمد الواكد الهدف الثاني للجيش في الدقيقة 66، واختتم مؤمن ناجي أهداف فريقه في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد الجيش إلى 8 نقاط في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد الكرامة عند النقطة 4 في المركز التاسع.