اتهامات لشوبير بإفساد صفقتَي الأهلي
تعرَّض الإعلامي أحمد شوبير لاتهامات بإفساد محاولة الأهلي التعاقد مع الحارس محمد أبوجبل لاعب البنك الأهلي ومحمد بسام حارس سيراميكا.
وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج "Box2Box": "أبوجبل قال إن الأهلي تفاوض معه في اليوم الثاني من إصابة محمد الشناوي".
وأضاف: "أبوجبل قال إن أول مَن كلمه عن سعي الأهلي للتعاقد معه هو محمود كهربا، وإنه فوجِئ بأن الأهلي أنهى كل الأمور التعاقدية بسرعة كبيرة جدًّا"
وتابع محمد شبانة عن أبوجبل: "دخلت مواجهة الكونغو الديمقراطية بمعنويات عالية جدًّا، ولم يحدث أي مشكلة مع كهربا أو الشناوي".
وأوضح: "خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية محمد هاني قال لي مبروك، واعمل حسابك أن تبقى معنى في التدريبات يوم 6 فبراير".
وواصل على لسان أبوجيل: "لماذا يشوهون صورتي، ويقول إنني سأتسبب بمشاكل في غرفة تبديل الملابس".
وتساءل الإعلامي محمد شبانة: "هل الأهلي فوق الجميع؟، هل مصطفى شوبير (نجل أحمد شوبير) سيتحول إلى فرض عين على الأهلي، كيف تدخل أحمد شوبير بذكاء للإجهاز على صفقة أبوجبل بتمرير أخبار".
وأتم: "ما الوقائعُ التي بنى عليها أن أبوجبل يفسد غرفة تبديل الملابس، كيف لمجلس بحجم الأهلي يتراجع عن صفقة للنادي، وخائف من ماذا، هل أحمد شوبير أفسد صفقة أبوجبل من أجل نجله مصطفى".
وواصل: عندما يتكلم أحمد شوبير عن صفقة أبوجبل فإن كلامه مجروح لأن ابنه في الفريق، كلنا ندعم ابنه مصطفى، أنا كنت أدعمه لأن والده صاحبي، وعندما شفناه دعمناه لأنه كويس وعنده ثبات ومشروع حارس كبير للمستقبل".
وتساءل: "لكن صالح الأهلي العام وين، الأهلي عنده عصارة الموسم، الأفضل لمصطفى شوبير أن يأتي أبوجبل".
وكرر: "هل الأهلي فوق الجميع فعلا أو هو شعار فقط، بنسبة 99% أحمد شوبير أفسد صفقة أبوجبل، بقصد أو دون قصد".
إفساد صفقة محمد بسام
وأضاف الإعلامي محمد شبانة: "حتى محمد بسام، قيل لسيراميكا من تحت لتحت لا تتركه".
وأتم: "الأهلي عنده منطق في علي لطفي لألا يكون الحارس الأول، لكن هل مصطفى شوبير سيحمل الأهلي في الأشهر المقبلة، ثوابت الكرة تم الدوس عليها".