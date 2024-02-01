اتهامات لشوبير بإفساد صفقتَي الأهلي

وواصل: عندما يتكلم أحمد شوبير عن صفقة أبوجبل فإن كلامه مجروح لأن ابنه في الفريق، كلنا ندعم ابنه مصطفى، أنا كنت أدعمه لأن والده صاحبي، وعندما شفناه دعمناه لأنه كويس وعنده ثبات ومشروع حارس كبير للمستقبل".

وتساءل: "لكن صالح الأهلي العام وين، الأهلي عنده عصارة الموسم، الأفضل لمصطفى شوبير أن يأتي أبوجبل".

وكرر: "هل الأهلي فوق الجميع فعلا أو هو شعار فقط، بنسبة 99% أحمد شوبير أفسد صفقة أبوجبل، بقصد أو دون قصد".

إفساد صفقة محمد بسام

وأضاف الإعلامي محمد شبانة: "حتى محمد بسام، قيل لسيراميكا من تحت لتحت لا تتركه".

وأتم: "الأهلي عنده منطق في علي لطفي لألا يكون الحارس الأول، لكن هل مصطفى شوبير سيحمل الأهلي في الأشهر المقبلة، ثوابت الكرة تم الدوس عليها".