انفعال كبير من مولر على الهواء بعد خسارة بايرن ميونخ (فيديو)
دخل توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، في حالة غضب شديدة على الهواء خلال حديث تلفزيوني تعليقا على الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام باير ليفركوزن، مساء السبت.
وتغلب باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، على بايرن ميونخ، حامل اللقب، 3-صفر، يوم السبت، ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب ويفرض سيطرته على السباق على اللقب.
وقال مولر في اللقاء وهو منفعل بشدة: "أنا محبط من طريقة لعبنا في الملعب، أصبحنا نفتقد إلى الشجاعة، رغم أننا نملك عددا من اللاعبين الدوليين بكفاءة عالية".
وأضاف: "عليكم التحدث عن اللاعبين أيضًا، الأمر لا يتعلق فقط بالمدرب لسنا مضطرين للذهاب إليه ونلومه، لدينا العديد من اللاعبين الدوليين في الملعب، إنه أيضًا يتعلق بمستوى معين من الذكاء الكروي. نحن بحاجة إلى النهوض".
ولم يسدد الفريق البافاري سوى مرة واحدة فقط على المرمى خلال 90 دقيقة.
ويملك فريق المدرب تشابي ألونسو، 55 نقطة بينما يحتل بايرن، الذي يسعى لإحراز لقب الدوري للمرة الـ12 على التوالي، المركز الثاني برصيد 50 نقطة.