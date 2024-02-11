انفعال كبير من مولر على الهواء بعد خسارة بايرن ميونخ (فيديو)

دخل توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، في حالة غضب شديدة على الهواء خلال حديث تلفزيوني تعليقا على الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام باير ليفركوزن، مساء السبت.

وتغلب باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، على بايرن ميونخ، حامل اللقب، 3-صفر، يوم السبت، ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب ويفرض سيطرته على السباق على اللقب.

وقال مولر في اللقاء وهو منفعل بشدة: "أنا محبط من طريقة لعبنا في الملعب، أصبحنا نفتقد إلى الشجاعة، رغم أننا نملك عددا من اللاعبين الدوليين بكفاءة عالية".