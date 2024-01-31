لماذا يكره بوكيتينو مواجهة يورغن كلوب؟

يلعب ليفربول أمام تشيلسي اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، في المواجهة التي ستكون قبل الأخيرة في وجود المدرب يورغن كلوب.

وكلوب الذي أعلن أنه سيترك ليفربول بحلول نهاية الموسم الجاري، له باع طويل من المواجهات أمام تشيلسي بشكل عام، ومع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بشكل خاص.

وتعد مواجهة كلوب ثقيلة على قلب المدرب الأرجنتيني الذي يعاني كلما لعب في أي مناسبة أمام المدرب الألماني، طوال تاريخ مواجهاتهما معًا.

وتكشف الأرقام ضعف نتائج بوكيتينو عندما يواجه كلوب: