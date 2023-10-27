اشتباكات بين المشجعين والشرطة قبل مباراة برايتون وأياكس (فيديو)

اشتبك عدد من المشجعين مع الشرطة قبل مباراة برايتون وأياكس في الدوري الأوروبي، أمس الخميس.

وشوهد عدد من المشجعين وهم يشتبكون مع الشرطة حول محطة قطار على الساحل الجنوبي، بينما كان برايتون يستعد لمواجهة أياكس في الدوري الأوروبي.

وفي لقطات تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع ضابط واحد على الأقل وهو يطلب من الناس "العودة" بينما تدور اشتباكات على جانبي الحواجز المعدنية حول مدخل المحطة.