اشتباكات بين المشجعين والشرطة قبل مباراة برايتون وأياكس (فيديو)
اشتبك عدد من المشجعين مع الشرطة قبل مباراة برايتون وأياكس في الدوري الأوروبي، أمس الخميس.
وشوهد عدد من المشجعين وهم يشتبكون مع الشرطة حول محطة قطار على الساحل الجنوبي، بينما كان برايتون يستعد لمواجهة أياكس في الدوري الأوروبي.
وفي لقطات تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع ضابط واحد على الأقل وهو يطلب من الناس "العودة" بينما تدور اشتباكات على جانبي الحواجز المعدنية حول مدخل المحطة.
وبحسب صحيفة "ميرور" فإن معظم الأشخاص الذين تم تصويرهم في اللقطات يرتدون ملابس سوداء، دون أن تظهر عليهم ألوان النادي.
وشوهد عدد منهم وهم يرمون أشياء في اتجاه الشخص الذي يصور، وليس من الواضح متى تم تصوير اللقطات، ولكن تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة بأقل من ساعة.
وفاز برايتون 2/0 على أياكس سجلهما جواو بيدرو جيونغيورا وأنسو فاتي.
وتأتي هذه المشاهد خلال موسم مضطرب لأياكس الذي يعاني محليا، وتم طرد المدير موريس شتاين بعد أشهر قليلة من عقده لمدة ثلاث سنوات مع تراجع النادي إلى مراكز الهبوط في الدوري الهولندي بالخسارة أمام أوتريخت.
وأعرب مشجعو النادي الهولندي عن إحباطهم طوال الموسم، وتم إلغاء المباراة ضد فينورد في وقت سابق وسط أعمال شغب وكان من المقرر استكمالها في وقت لاحق.
وتوقفت المباراة ضد أوتريخت مؤقتًا في مناسبتين منفصلتين، إذ قام المشجعون بإلقاء ألعاب نارية على أرض الملعب.
ويملك برايتون 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة في حين يملك أياكس نقطتين من تعادلين وخسارة.
وسيلعب برايتون وأياكس في هولندا في الجولة الرابعة يوم 9 نوفمبر.