قمة الأهلي والاتحاد تشعل صراع المركز المؤهل لـ"أبطال آسيا"
لن تُهدي مواجهة الأهلي والاتحاد في قمة جدة غدا الإثنين الفائز مجرد ثلاث نقاط يحسن بها ترتيبه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بل ستعزز موقفه في صراع المركز الثالث المؤهل مباشرة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
وتعثر الأهلي في المباراتين الأخيرتين ليصبح رصيده 48 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق نقطتين فقط على الاتحاد، حامل اللقب، الذي يحتل المركز الرابع بعد صحوة متأخرة.
وتحسنت نتائج فريق المدرب مارسيلو غاياردو مؤخرا ليفوز ست مرات في آخر سبع مباريات وكان تعثره الوحيد في هذه المواجهات أمام الهلال المتصدر الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من استعادة اللقب.
في المقابل، تراجع أداء فريق المدرب ماتياس يايسله ليحقق الأهلي انتصارين فقط في آخر ست مباريات تعرض فيها لهزيمتين ليكون احتفاظه بالمركز الثالث محل شك.
وسيكون دفاع الأهلي، الذي استقبل ثمانية أهداف في آخر ست مباريات، في اختبار قوي حين يواجه المهاجم عبد الرزاق حمد الله الذي ترشح للمنافسة على جائزة لاعب الشهر، إلى جانب كريستيانو رونالدو هداف النصر وكارل توكو إيكامبي المنضم حديثا للاتفاق.
وتحمل حمد الله (33 عاما) مسؤولية هجوم الاتحاد منذ استئناف الدوري، في فبراير شباط بعد انتهاء كأس آسيا، وسجل ثمانية أهداف في ست مباريات وهي الفترة التي غاب زميله كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية، عن أغلبها بسبب الإصابة.
مهمة سهلة للهلال
يدنو الهلال من لقب الدوري الذي فقده الموسم الماضي، إذ يتربع على القمة وله 71 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة عن النصر.
وبعد الفوز 4-3 على مضيفه الشباب، سيكون فريق المدرب جورجي جيسوس في مواجهة سهلة حين يستضيف الأخدود، الذي يبتعد بنقطتين عن منطقة الهبوط، يوم الثلاثاء.
ويتطلع الهلال لتحقيق فوزه رقم 31 على التوالي ليعزز رقمه كأكثر من فاز في مباريات كرة قدم متتالية في التاريخ.
ولن يكون المهاجم ألكسندر ميتروفيتش، الذي سجل 22 هدفا في الدوري، متاحا للهلال في المباراة بعدما غادر مواجهة الشباب لإصابة قد تبعده عن فريقه لفترة طويلة تهدد مشاركته أمام النصر في كأس السوبر السعودي، المقام في الإمارات، يوم الثامن من أبريل نيسان المقبل.
رحلة صعبة للنصر
وفي اليوم ذاته، سيكون مطارده النصر، الثاني وله 59 نقطة، في رحلة صعبة لأبها لمواجهة فريق المدرب بيتسو موسيماني الذي يسعى لتجنب الهبوط.
ويدخل رونالدو المباراة وهو يأمل في تكرار تسجيل ثلاثية من الأهداف أمام فريق في منطقة الخطر بعدما احتفل ثلاث مرات أمام الطائي ليعزز المهاجم البرتغالي صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 26 هدفا.
ولدى أبها، الذي فاز مرتين في آخر أربع مباريات، 22 نقطة في المركز 17 متأخرا بفارق الأهداف عن الطائي الذي يحتل أول المراكز المؤدية للهبوط.