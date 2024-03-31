قمة الأهلي والاتحاد تشعل صراع المركز المؤهل لـ"أبطال آسيا"

وتعثر الأهلي في المباراتين الأخيرتين ليصبح رصيده 48 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق نقطتين فقط على الاتحاد، حامل اللقب، الذي يحتل المركز الرابع بعد صحوة متأخرة.

وتحسنت نتائج فريق المدرب مارسيلو غاياردو مؤخرا ليفوز ست مرات في آخر سبع مباريات وكان تعثره الوحيد في هذه المواجهات أمام الهلال المتصدر الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من استعادة اللقب.

في المقابل، تراجع أداء فريق المدرب ماتياس يايسله ليحقق الأهلي انتصارين فقط في آخر ست مباريات تعرض فيها لهزيمتين ليكون احتفاظه بالمركز الثالث محل شك.

وسيكون دفاع الأهلي، الذي استقبل ثمانية أهداف في آخر ست مباريات، في اختبار قوي حين يواجه المهاجم عبد الرزاق حمد الله الذي ترشح للمنافسة على جائزة لاعب الشهر، إلى جانب كريستيانو رونالدو هداف النصر وكارل توكو إيكامبي المنضم حديثا للاتفاق.

وتحمل حمد الله (33 عاما) مسؤولية هجوم الاتحاد منذ استئناف الدوري، في فبراير شباط بعد انتهاء كأس آسيا، وسجل ثمانية أهداف في ست مباريات وهي الفترة التي غاب زميله كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية، عن أغلبها بسبب الإصابة.