تعليق هازارد على تراجعه عن الاعتزال

نفى البلجيكي إدين هازارد تراجعه عن الاعتزال بعد أشهر من اعتزاله كرة القدم.

وأعلن هازارد اعتزاله في أكتوبر الماضي، بعد أشهر من فسخ عقده مع ريال مدريد.

وترددت أنباء عن عودة هازارد البالغ من العمر 33 عاما من الاعتزال لينضم إلى أحد أندية الدوري الأمريكي.

لكن هازارد لاعب ليل، وتشيلسي، وريال مدريد السابق أكد أن الأمر لا يتعدى كونه مزاحًا.

وقال هازارد: "كنت أمزح بأنني سأنضم إلى كريستيان بنتيكي في واشنطن دي سي يونايتد.. لأكون صادقًا، لم أعد أرغب في لعب كرة القدم بعد الآن، لا أريد العودة فقط من أجل المال".

وانتقل هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد صيف عام 2019 مقابل 115 مليون يورو، لكنه خيب التوقعات.

وضربت الإصابات هازارد، وشارك 76 مرة فقط مع الميرنغي سجل فيها سبعة أهداف، وصنع 12.

وسبق أن سجل هازارد 110 أهداف وصنع 86 في 352 مباراة مع تشيلسي، كما لعب 194 مباراة مع ليل سجل فيها 50 هدفا، وصنع 53.

وعلى المستوى الدولي لعب هازارد 126 مباراة مع منتخب بلجيكا سجل فيها 33 هدفا.