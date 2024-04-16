روما يكشف تطورات جديدة لحالة مدافعه بعد سقوطه على أرض الملعب

أكد نادي روما الإيطالي، الاثنين، أن مدافعه الإيفواري إيفان نديكا غادر المستشفى، لكنه سيخضع للمزيد من الفحوصات في العاصمة الإيطالية، بعد سقوطه على أرض الملعب خلال مواجهة أودينيزي، أمس الأحد.

وخرج نديكا (24 عاما)، المولود في باريس، محمولا على محفة بعد سقوطه على ظهره على أرض الملعب، قبل 18 دقيقة على نهاية اللقاء الذي تقرر إلغاؤه عندما كانت النتيجة1-1.

وكان نديكا، الذي توج مع منتخب بلاده كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا في فبراير الماضي، واعيا، لكن الإعياء والألم كانا باديين عليه، وكان يدلك صدره بيده اليمنى بينما كان الفريق الطبي يهرع نحوه.

وقال روما، في أحدث بيان بخصوص مستجدات حالة لاعبه: "أُجريت لنديكا فحوصات القلب من المستويين الأول والثاني وجاءت سلبية لأمراض القلب، وأضاف أن "معنويات اللاعب كانت جيدة".

وتابع نادي روما: "في ضوء الفحوصات الأخيرة التي أجريت اليوم، فإن الوضع الطبي يتوافق مع كونها نوبة صدرية مع القليل من تجمع الهواء داخل التجويف الجنبي للرئة اليسرى".

ولم يحدد النادي الإيطالي موعدا تقريبيا لعودة لاعبه لاستئناف التدريبات.

ولعب نديكا لأندية أوكسير الفرنسي، ثم إنتراخت فرنكفورت الألماني، قبل انتقاله إلى فريق روما في بداية موسم 2023ـ 2024.