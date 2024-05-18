ظهور شخص ضخم لمنع علي البليهي من "غرز العلم" (فيديو وصورة)
يبدو أن إدارة النصر السعودي قررت تفادي حدوث أزمة في أرض ملعبها "الأول بارك" عقب مواجهة الهلال، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الجمعة، إذ قررت تعيين حارس ضخم البنية للتواجد عقب المباراة لمنع علي البليهي، نجم الزعيم، من القيام بحركة "غرز العلم" مجددا.
وفرض الهلال التعادل على النصر بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
ورصدت عدة فيديوهات تداولها الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي شخصا يتواجد في الملعب عقب مباراة الفريقين، ويبدو من هيئته وبنيته العضلية الضخمة أنه "بودي جارد"، ويتواجد بالقرب من منطقة منتصف الملعب لمنع تكرار أي احتفالات من لاعبي الهلال.
الكاميرات رصدت أيضًا مشاهدة وترقب علي البليهي للمشهد، إذ لاحظ تواجد الشخص النصراوي، وأخذ البليهي يشير للشخص ويضحك مع زملائه على الموقف.
وكان البليهي قد أثار جدلًا واسعا في مباراة الفريقين بالدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، إذ ظهر بعد انتصار الهلال وهو يغرس علم فريقه في وسط ملعب النصر، وعلق بعد ذلك على الصورة التي تم تداولها بشكل واسع: "الأرض أرضي، الزمان زماني.. بليهي بارك".
وتكررت الأزمة نفسها، لكن على الجهة المقابلة عندما فاز النصر على الهلال بنهائي البطولة العربية للأندية، وسيطر الغضب على البليهي بعد خسارة فريقه اللقب، ليشتبك مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في واقعة أخرى بسبب غرز العلم.
وأحرز الهلال لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم يوم 11 مايو الماضي.
وكان الهلال يمني النفس بمواصلة الانتصارات المتتالية في الدوري، والوصول للفوز رقم 25 على التوالي بالمسابقة.
لكن النصر الوصيف حرمه من ذلك، ليبقى الفارق بينهما 12 نقطة قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس ملك السعودية، في آخر فرصة لفريق الهداف رونالدو لتحقيق بطولة رسمية هذا الموسم، بعدما استهل الموسم بالفوز بالبطولة العربية على حساب الهلال.