ظهور شخص ضخم لمنع علي البليهي من "غرز العلم" (فيديو وصورة)

يبدو أن إدارة النصر السعودي قررت تفادي حدوث أزمة في أرض ملعبها "الأول بارك" عقب مواجهة الهلال، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الجمعة، إذ قررت تعيين حارس ضخم البنية للتواجد عقب المباراة لمنع علي البليهي، نجم الزعيم، من القيام بحركة "غرز العلم" مجددا.

وفرض الهلال التعادل على النصر بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ورصدت عدة فيديوهات تداولها الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي شخصا يتواجد في الملعب عقب مباراة الفريقين، ويبدو من هيئته وبنيته العضلية الضخمة أنه "بودي جارد"، ويتواجد بالقرب من منطقة منتصف الملعب لمنع تكرار أي احتفالات من لاعبي الهلال.