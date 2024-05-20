أول تعليق من الزمالك حول إصابة أحمد حمدي
أثار أحمد حمدي، لاعب وسط الزمالك، مخاوف جماهير فريقه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان المغربي مساء الأحد بجولة الإياب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وغادر حمدي مباراة نهضة بركان بعد مرور 41 دقيقة متأثرًا بإصابة قوية بعد 18 دقيقة فقط من تسجيل هدف فوز الزمالك في مرمى نهضة بركان.
وفاز الزمالك بقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد التتويج بنسخة موسم 2018 – 2019.
وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، إن إصابة أحمد حمدي مثيرة للقلق.
وأضاف طبيب الزمالك عبر القناة الأولى المصرية:" شعرت بالقلق بعد سقوط حمدي أرضًا، لا نستطيع تحديد إصابته بشكل نهائي قبل إجراء المزيد من الفحوصات والأشعة".
وتابع:" سنعلن كافة التفاصيل الخاصة بإصابة اللاعب خلال 48 ساعة على أقصى تقدير".
وانضم أحمد حمدي للزمالك في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مونتريال الكندي.
وتدرج أحمد حمدي في بداية مشواره بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل تصعيده للفريق الأول عام 2015 ثم رحل إلى نادي الجونة.
وتحدث طبيب الزمالك عن إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق مؤكدًا أن اللاعب مازال بحاجة لبعض الوقت للتعافي من إصابته ومازال أمامه 3 أسابيع للعلاج من إصابته في العضلة الخلفية.
وأكد أن مصطفى الزناري مدافع الفريق يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية وسيكون بحاجة إلى 10 أيام للتعافي من الإصابة.