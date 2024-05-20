أول تعليق من الزمالك حول إصابة أحمد حمدي

أثار أحمد حمدي، لاعب وسط الزمالك، مخاوف جماهير فريقه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان المغربي مساء الأحد بجولة الإياب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغادر حمدي مباراة نهضة بركان بعد مرور 41 دقيقة متأثرًا بإصابة قوية بعد 18 دقيقة فقط من تسجيل هدف فوز الزمالك في مرمى نهضة بركان.

وفاز الزمالك بقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد التتويج بنسخة موسم 2018 – 2019.