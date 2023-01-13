تبرئة بنجامين ميندي من 7 اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

ذكرت وكالة (بي.إيه ميديا) للأنباء، أن بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي تم اعتباره غير مذنب في 6 اتهامات بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي اليوم الجمعة، بينما لم يتوصل محلفون إلى حكم بتهمة اغتصاب وأخرى تتعلق بمحاولة اغتصاب.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فقد ثبت أن ميندي غير مذنب باغتصاب أربع نساء والاعتداء الجنسي على أخرى خلال حفلات الإغلاق في قصر تشيشاير الخاص به.

وقال مانشستر سيتي، الذي يلعب له ميندي "إن النادي على علم بالحكم، لكنه ليس في وضع يسمح له بالتعليق أكثر في هذا الوقت".

وسقط اللاعب الدولي الفرنسي السابق ورأسه في يديه بعد أن تمت تبرئته بالإجماع من ست تهم بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي بعد محاكمة استمرت خمسة أشهر في محكمة التاج في تشيستر.