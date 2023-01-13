تبرئة بنجامين ميندي من 7 اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي
ذكرت وكالة (بي.إيه ميديا) للأنباء، أن بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي تم اعتباره غير مذنب في 6 اتهامات بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي اليوم الجمعة، بينما لم يتوصل محلفون إلى حكم بتهمة اغتصاب وأخرى تتعلق بمحاولة اغتصاب.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فقد ثبت أن ميندي غير مذنب باغتصاب أربع نساء والاعتداء الجنسي على أخرى خلال حفلات الإغلاق في قصر تشيشاير الخاص به.
وقال مانشستر سيتي، الذي يلعب له ميندي "إن النادي على علم بالحكم، لكنه ليس في وضع يسمح له بالتعليق أكثر في هذا الوقت".
وسقط اللاعب الدولي الفرنسي السابق ورأسه في يديه بعد أن تمت تبرئته بالإجماع من ست تهم بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي بعد محاكمة استمرت خمسة أشهر في محكمة التاج في تشيستر.
ومع ذلك، سيواجه البالغ من العمر 28 عامًا محاكمة ثانية بعد أن تعذر على هيئة المحلفين التوصل إلى أحكام بتهمة اغتصاب امرأة ومحاولة اغتصاب أخرى.
وستتم محاكمة جديدة لميندي ابتداء من 26 حزيران / يونيو القادم بطلب من المدعى العام الذي طلب اجتماعا للمحكمة للحسم في باقي التهم التي لم تحسم.
وميندي، الذي بدا على وشك البكاء في رصيف المحكمة، أخبر بأن النساء اللاتي اتهمنه بالاغتصاب أردن جميعًا ممارسة الجنس معه.
ونفى ملامسة المرأة التي ادعت أنه اعتدى عليها جنسيا في مطبخه.
وكان ميندي قد اتُهم بسبع تهم اغتصاب لأربع نساء، وتهمة واحدة بمحاولة اغتصاب امرأة خامسة، وتهمة أخرى بالاعتداء الجنسي على امرأة سادسة بعد اعتقالها في 11 نوفمبر 2020.
وانهار المتهم الآخر لويس ساها ماتوري، الذي وُصف بأنه "مساعد ميندي"، بالبكاء حيث وجد أنه غير مذنب من ثلاث تهم اغتصاب تشمل امرأتين.
ويستفيد مانشستر سيتي من محاكمة ميندي في يونيو لأن عقد اللاعب ينتهي مع الصيف القادم رغم أن النادي أوقف اللاعب وعلق عقده منذ توجيه تهم الاغتصاب من طرف الشرطة واعتقاله.
وصرح ميندي سابقا أثناء محاكمته أنه لم يتقاض راتبه منذ 2021.
وكانت آخر مباراة خاضها ميندي مع سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس آب 2021 وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر عندما اعتُقل اللاعب.
وانضم ميندي، الذي لعب 10 مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (63.29 مليون دولار).
وفاز ميندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع مانشستر سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018/2019.