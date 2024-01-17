قبرص.. اللاعبون يطالبون بضمانات للسلامة في مواجهة شغب الملاعب
طالب لاعبو كرة القدم في قبرص مجددًا بضمانات للسلامة خلال المباريات، بعد إصابة لاعب من دوري الدرجة الأولى بألعاب نارية خلال مباراة أمس الثلاثاء.
وتوقفت مباراة نيا سالامينا وأبويل نيقوسيا بعد إلقاء ألعاب نارية قرب مكان كان يجري فيه بدلاء الفريق المضيف عمليات الإحماء.
وأظهرت لقطات جورج باباجورجيو لاعب نيا سالامينا وهو يتدحرج على الأرض ويمسك برأسه.
وذكرت تقارير إعلامية أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب في مستشفى أظهرت ضعف سمع في أذنه اليسرى.
وجاء الحادث بعد أيام من إعلان اتحاد لاعبي كرة القدم في قبرص أنه يدرس مقاطعة المباريات ما لم تتحسن إجراءات الأمن والسلامة.
وقال سبيروس نيوفيتيدس، الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبين: "ما يحدث أمر لا يصدق، يتجاوز مجرد الإحباط".
وكان اتحاد اللاعبين عبّر بالفعل عن قلقه المتزايد بشأن سلامة اللاعبين في التاسع من يناير (كانون الثاني) وسعى لعقد اجتماعات مع سلطات إنفاذ القانون.
وأضاف أنه تم تهريب مواد خطرة، بما في ذلك مفرقعات نارية ومشاعل وزجاجات إلى الملاعب الرياضية، في حين أن عدد المشرفين لم يكن كافيًا أيضًا.
وقال نيوفيتيدس لرويترز إن اتحاد اللاعبين سيعقد اجتماعًا مع الاتحاد القبرصي لكرة القدم غدًا الخميس، وسيجتمع في وقت لاحق لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات.