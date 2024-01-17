قبرص.. اللاعبون يطالبون بضمانات للسلامة في مواجهة شغب الملاعب

طالب لاعبو كرة القدم في قبرص مجددًا بضمانات للسلامة خلال المباريات، بعد إصابة لاعب من دوري الدرجة الأولى بألعاب نارية خلال مباراة أمس الثلاثاء.

وتوقفت مباراة نيا سالامينا وأبويل نيقوسيا بعد إلقاء ألعاب نارية قرب مكان كان يجري فيه بدلاء الفريق المضيف عمليات الإحماء.

وأظهرت لقطات جورج باباجورجيو لاعب نيا سالامينا وهو يتدحرج على الأرض ويمسك برأسه.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب في مستشفى أظهرت ضعف سمع في أذنه اليسرى.