من مباراة نيا سالامينا وأبويل نيقوسيا
من مباراة نيا سالامينا وأبويل نيقوسياphilenews

قبرص.. اللاعبون يطالبون بضمانات للسلامة في مواجهة شغب الملاعب

اتحاد اللاعبين يدرس مقاطعة المباريات.

طالب لاعبو كرة القدم في قبرص مجددًا بضمانات للسلامة خلال المباريات، بعد إصابة لاعب من دوري الدرجة الأولى بألعاب نارية خلال مباراة أمس الثلاثاء.

وتوقفت مباراة نيا سالامينا وأبويل نيقوسيا بعد إلقاء ألعاب نارية قرب مكان كان يجري فيه بدلاء الفريق المضيف عمليات الإحماء.

وأظهرت لقطات جورج باباجورجيو لاعب نيا سالامينا وهو يتدحرج على الأرض ويمسك برأسه.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب في مستشفى أظهرت ضعف سمع في أذنه اليسرى.

من مباراة نيا سالامينا وأبويل نيقوسيا
مورينيو يجني ثروة ضخمة من الإقالات (إنفوغرافيك)

وجاء الحادث بعد أيام من إعلان اتحاد لاعبي كرة القدم في قبرص أنه يدرس مقاطعة المباريات ما لم تتحسن إجراءات الأمن والسلامة.

وقال سبيروس نيوفيتيدس، الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبين: "ما يحدث أمر لا يصدق، يتجاوز مجرد الإحباط".

وكان اتحاد اللاعبين عبّر بالفعل عن قلقه المتزايد بشأن سلامة اللاعبين في التاسع من يناير (كانون الثاني) وسعى لعقد اجتماعات مع سلطات إنفاذ القانون.

وأضاف أنه تم تهريب مواد خطرة، بما في ذلك مفرقعات نارية ومشاعل وزجاجات إلى الملاعب الرياضية، في حين أن عدد المشرفين لم يكن كافيًا أيضًا.

وقال نيوفيتيدس لرويترز إن اتحاد اللاعبين سيعقد اجتماعًا مع الاتحاد القبرصي لكرة القدم غدًا الخميس، وسيجتمع في وقت لاحق لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات.

قبرص

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com