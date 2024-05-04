لاعبو ريال مدريد يحتفلون بلقب الدوري قبل حسمه (فيديو)

حرص لاعبو ريال مدريد على الاحتفال باقتراب تتويجهم بلقب الدوري الإسباني قبل حسمه بشكل رسمي، عقب الفوز على قادش، مساء السبت، في الجولة الـ34 للدوري الإسباني.

وهز إبراهيم دياز وجود بيلينغهام وخوسيلو الشباك ليقودوا ريال مدريد، الذي طرأ على تشكيلته الأساسية عدد من التغييرات، للفوز 3-صفر على قادش ويقترب من تعزيز رقمه القياسي بالفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة 36، وهو ما قد يتحقق إذا تعثر برشلونة أمام جيرونا في وقت لاحق، يوم السبت.

وإذا انتصر برشلونة سيتأجل الحسم للجولة المقبلة وكل شيء في يد كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.