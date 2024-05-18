راسل يرى أن عقوبات الإيقاف المحتملة لسائقي فورمولا 1 ستكون إيجابية

قال جورج راسل سائق مرسيدس إن نظام نقاط العقوبة في فورمولا 1 قد يفيد السائقين الشبان في حال أدى إلى إيقاف السائق الأساسي لسباق واحد.

وأصبح الأمر محل اهتمام بعد أن جمع كيفن ماجنوسن سائق هاس عشر نقاط عقوبة خلال ستة سباقات، إذ أن جمع 12 نقطة خلال 12 شهرا يؤدي إلى الإيقاف.

ومع إقامة 24 سباقا في بطولة العالم هذا الموسم، وهو رقم قياسي، يتزايد خطر الإيقاف إذ أنه لم يتم زيادة حد نقاط العقوبة الذي يؤدي للإيقاف.

وقال راسل، مدير اتحاد سائقي الجائزة الكبرى، للصحفيين على هامش سباق إيميليا رومانيا إنه لا يعتقد أن هناك ضرورة للتغيير.