راسل يرى أن عقوبات الإيقاف المحتملة لسائقي فورمولا 1 ستكون إيجابية
قال جورج راسل سائق مرسيدس إن نظام نقاط العقوبة في فورمولا 1 قد يفيد السائقين الشبان في حال أدى إلى إيقاف السائق الأساسي لسباق واحد.
وأصبح الأمر محل اهتمام بعد أن جمع كيفن ماجنوسن سائق هاس عشر نقاط عقوبة خلال ستة سباقات، إذ أن جمع 12 نقطة خلال 12 شهرا يؤدي إلى الإيقاف.
ومع إقامة 24 سباقا في بطولة العالم هذا الموسم، وهو رقم قياسي، يتزايد خطر الإيقاف إذ أنه لم يتم زيادة حد نقاط العقوبة الذي يؤدي للإيقاف.
وقال راسل، مدير اتحاد سائقي الجائزة الكبرى، للصحفيين على هامش سباق إيميليا رومانيا إنه لا يعتقد أن هناك ضرورة للتغيير.
وقال راسل "لو نظرت إلى آخر 20 عاما، لا أعرف كم سائق تعرض للإيقاف عن المشاركة في سباق. أظن أنه واحد فقط خلال 20 عاما. وفي كرة القدم، يحصلون على بطاقات حمراء بشكل متكرر".
وأضاف "يمكن أن تنظر إلى الأمر وتقول إن فرصة ستتاح لسائق شاب لإظهار قدراته إذا استحق سائق الإيقاف عن المشاركة في سباق. ربما يكون حظر المشاركة في سباق قاسيا بعض الشيء، ولكن لا يجب أن تمر الأمور دون عقاب".
وكان الفرنسي رومان جروجان قد أوقف في سباق خلال موسم 2012، وقد كان أول سائق يتعرض للعقوبة منذ معاقبة مايكل شوماخر عام 1994، بعد أن تسبب في تصادم في المنعطف الأول بسباق بلجيكا وأسفر ذلك عن خروج ربع المشاركين.