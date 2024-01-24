من يعوض بيلينغهام أمام لاس بالماس؟
كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" عن أبرز البدائل أمام كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لتعويض لاعبه المتألق جود بيلينغهام، الذي سيغيب عن مواجهة لاس بالماس، والمقررة السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإسباني.
وسيغيب بيلينغهام عن فريقه ريال مدريد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بعدما تلقى بطاقة صفراء في مواجهة ألميريا بالجولة العشرين لليغا.
وأسهم بيلينغهام في فوز ريال مدريد بثلاثية لهدفين أمام ألميريا، في مباراة مثيرة حسمها فريقه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وسجل الإنجليزي هدفًا من ركلة جزاء، وصنع هدف الفوز الذي أحرزه داني كارفاخال.
وتلقى بيلينغهام البطاقة الصفراء في الدقائق الأخيرة للوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالمباراة أمام ألميريا.
ووفقًا لما ذكره تقرير "ماركا"، فإن "إبراهيم دياز سيكون أساسيًّا ضد لاس بالماس وسيلعب في مكان بيلينغهام، لأن أنشيلوتي يعتبره بديل بيلينغهام الطبيعي في مركز لاعب الوسط الهجومي، كما إن النجم الإنجليزي لم يشارك في مباراة الذهاب ضد لاس بالماس ولعب حينها دياز أساسيًّا وسجل هدفًا في أول ظهور له بشكل أساسي".
وأضاف التقرير: "فاز إبراهيم دياز بثقة أنشيلوتي لاستعداده لبذل الجهد الذي يضعه في خدمة الفريق بأكمله، مع تسجيله لـ6 أهداف في المسابقات الأربع التي شارك فيها ريال مدريد هذا الموسم، لقد نجح في تغيير الوضع الذي لم يكن لِيبدو مناسبًا له في المراحل الأولى من الموسم، لقد كان صبورًا وعرف كيف ينتظر لحظته".
وتابع التقرير: "لن يكون الأمر أيضًا مفاجِئًا إذا استمر أنشيلوتي في منح الثقة للاعبين الذين تمكنوا من قلب النتيجة أمام ألميريا، إذ يقدم خوسيلو وفران غارسيا الكثير عندما يلعبان".
ويعد بيلينغهام أبرز لاعبي ريال مدريد في الموسم الجاري، إذ أسهم بـ 26 مساهمة مباشرة في الأهداف في أول 25 مباراة له مع النادي الملكي.
وخلال 17 مباراة شارك بها بالدوري الإسباني، سجل بيلينغهام 13 هدفًا بقميص ريال مدريد، وصنع هدفين.