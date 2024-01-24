من يعوض بيلينغهام أمام لاس بالماس؟

كشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" عن أبرز البدائل أمام كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لتعويض لاعبه المتألق جود بيلينغهام، الذي سيغيب عن مواجهة لاس بالماس، والمقررة السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإسباني.

وسيغيب بيلينغهام عن فريقه ريال مدريد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بعدما تلقى بطاقة صفراء في مواجهة ألميريا بالجولة العشرين لليغا.

وأسهم بيلينغهام في فوز ريال مدريد بثلاثية لهدفين أمام ألميريا، في مباراة مثيرة حسمها فريقه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وسجل الإنجليزي هدفًا من ركلة جزاء، وصنع هدف الفوز الذي أحرزه داني كارفاخال.

وتلقى بيلينغهام البطاقة الصفراء في الدقائق الأخيرة للوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالمباراة أمام ألميريا.