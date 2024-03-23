الدماء نزفت من قدمه.. تضحية كبيرة لدياز في أول مباراة مع المغرب (صورة)

قدَّم لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، إبرهيم دياز بنجاح أولى أوراق اعتماده في تشكيلة المنتخب المغربي وذلك بمشاركته، الجمعة، في المباراة الودية التي فاز فيها وزملاؤه على منتخب أنغولا بهدف دون مقابل.

وأبدى دياز افتخاره بالدفاع عن ألوان بلده الأم، وذلك بعد أن بدأ رسميًا مسيرته الدولية مع المغرب، في وقت كان منتخب إسبانيا يرغب بشدة بضمه لصفوفه باعتبار أنه يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ونشر دياز (24 عامًا) عبر حساباته على منصات التواصل صورة تظهر الاندفاع والتضحية الكبيرين اللذين أظهرهما في مباراته الأولى مع المغرب، عندما ظهرت بقع من الدماء من جواربه، مما يؤكد أنه قدَّم عطاءً بلا حساب رغم الطابع الودي للمباراة أمام أنغولا، فضلاً عن حداثة عهده بتشكيلة المدرب وليد الركراكي.