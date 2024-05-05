رغم تلقيه 3 عروض مهمة.. عائق يمنع الاتحاد السعودي من إبعاد غاياردو
دخل عدد من الأندية العالمية في منافسة للتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد السعودي، خلال الموسم الجديد.
ووفقًا لما ذكره الصحفي، خوان كورتيز، الذي يعمل في "Tyc Sports"، فإن كلًّا من أندية بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالى وفنربخشة التركي لديهم الرغبة في تولى المدرب الأرجنتيني قيادة فرقها بالفترة المقبلة.
وذكرت تقارير صحفية سابقة خلال الساعات الماضية، أن غاياردو أصبح أحد المرشحين لقيادة العملاق الألماني بايرن ميونخ خلفًا لتوماس توخيل.
وشدد الصحفي بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس"، أن هناك مشكلة كبرى تُعيق تعاقد الأندية مع غاياردو، وهي إلغاء عقده مع الاتحاد، مشيرًا إلى أن حسم أمر المدرب سيستغرق عدة أسابيع.
وكان غاياردو، البالغ من العمر 48 عامًا، قد تولى قيادة الاتحاد الفنية في نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، وكانت له تجربة طويلة مع ريفر بليت إذ قام بتدريبه في الفترة من 2014، وحتى 2022.
ويعاني مارسيلو غاياردو مع الاتحاد من تراجع النتائج، إذ خرج الفريق مؤخرًا من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، كذلك يحتل المركز الخامس في الدوري ويعاني من أجل الوصول للمربع الذهبي.