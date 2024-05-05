رغم تلقيه 3 عروض مهمة.. عائق يمنع الاتحاد السعودي من إبعاد غاياردو

دخل عدد من الأندية العالمية في منافسة للتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد السعودي، خلال الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره الصحفي، خوان كورتيز، الذي يعمل في "Tyc Sports"، فإن كلًّا من أندية بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالى وفنربخشة التركي لديهم الرغبة في تولى المدرب الأرجنتيني قيادة فرقها بالفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية سابقة خلال الساعات الماضية، أن غاياردو أصبح أحد المرشحين لقيادة العملاق الألماني بايرن ميونخ خلفًا لتوماس توخيل.