ماذا قال أنشيلوتي عن قرار تشافي بالرحيل عن برشلونة؟

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على قرار تشافي بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن تشافي أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد الخسارة 3/5 أمام فياريال، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي، قبل مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني: "أريد فقط أن أقول شيئًا واحدًا ولا أريد المقارنات، نحن نقوم بعمل رائع، في ظل الضغط الكبير، وهذا أمر طبيعي، أحترم الجميع، كلماتهم وأفكارهم، سواء كان تشافي أو أي شخص آخر".

وعندما سئل أنشيلوتي، "هل تتفهم قرار تشافي"، قال المدرب الإيطالي: "أنا أتفهم ذلك نعم، كما قلت، أنا أحترم قراراتهم وأفكارهم، هذا كل شيء، لا أريد المقارنات".