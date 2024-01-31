ماذا قال أنشيلوتي عن قرار تشافي بالرحيل عن برشلونة؟
علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على قرار تشافي بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.
وأعلن تشافي أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد الخسارة 3/5 أمام فياريال، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.
وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي، قبل مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني: "أريد فقط أن أقول شيئًا واحدًا ولا أريد المقارنات، نحن نقوم بعمل رائع، في ظل الضغط الكبير، وهذا أمر طبيعي، أحترم الجميع، كلماتهم وأفكارهم، سواء كان تشافي أو أي شخص آخر".
وعندما سئل أنشيلوتي، "هل تتفهم قرار تشافي"، قال المدرب الإيطالي: "أنا أتفهم ذلك نعم، كما قلت، أنا أحترم قراراتهم وأفكارهم، هذا كل شيء، لا أريد المقارنات".
وعن مدى صعوبة مواجهة خيتافي قال أنشيلوتي: "المباراة حاسمة وصعبة للغاية، لكن الفريق في حالة جيدة وسنقدم مباراة رائعة، نحن أقوياء ونلعب كرة قدم جيدة، ستكون المهمة صعبة، لكن لدينا ثقة بأنفسنا، إنها مباراة بالغة الأهمية".
وأكد: "إنه فريق منظم جيدًا وخطير للغاية، مايورال لديه 14 هدفًا، إنهم أقوياء وعدوانيون، إنه فريق أحبه حقًّا وأريد أن أهنئ صديقي بوردالاس على عمله الرائع".
وعن أكبر ضغط واجهه في الدوريات الخمس الكبرى، أوضح مدرب ريال مدريد: "في بداية مسيرتي، في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا، كان من الصعب جدًّا بالنسبة لي أن أتعامل مع الضغط، لدرجة أنني أخبرت أحد المساعدين أنني لن أتمكن من المواصلة حتى عام 2000، ونحن الآن في الطريق الصحيح، عام 2024 وما زلت هنا، شيئا فشيئا تعتاد على ذلك وتفهم أن الضغط هو الطريق للقيام بالمهمة بشكل أفضل".
وعن إمكانية تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش أوضح أنشيلوتي: "مودريتش أسطورة هذا النادي، مهما كان قراره فسيكون الوضع على ما يرام".
وبخصوص حارس ريال مدريد الأساسي أمام خيتافي قال: "لا أستطيع قول الحارس، أعتذر".
أما عن المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فقال أنشيلوتي: "أنا لا أتحدث معه، أراه يتدرب وهو كما هو الحال دائمًا، على مستوى كرة القدم وصل إلى أفضل مستوياته، بدنيًّا كذلك، وساهم كثيرًا، إنه دائمًا خطير جدًّا ولكن هذه هي قوته، وعليه أن يقدمها في الملعب".
وبسؤاله عن أردا غولر قال مدرب ريال مدريد: "إنه يتقدم بشكل جيد، كل يوم يتحسن بدنيًّا، ويعتاد على قوة كرة القدم هذه، الآن هو بخير وسيحصل على دقائق، لكن، كما قلت، علينا أن نتحلى بالصبر معه، أتفهم أن هناك الكثير من الضغوط عليه؛ لأن بلدًا بأكمله، تركيا، يريد رؤيته يلعب لريال مدريد، لكن الصبي يبلغ من العمر 18 عامًا، سيأتي وقته".