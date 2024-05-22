زفيريف وروبليف ضمن أبرز المنافسين على لقب بطولة فرنسا المفتوحة
فاز رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش بآخر ثمانية ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لكن مع ابتعاد الثنائي الفائز بالكثير من البطولات الأربع الكبرى عن أفضل مستوياتهما هذا العام، قد يتوج بطل جديد لنسخة 2024.
وعانى نادال، بطل "رولان غاروس" 14 مرة، من الإصابات في موسمه الأخير في البطولة، بينما فشل ديوكوفيتش في الوصول إلى أي مباراة نهائية في 2024.
وفي الوقت نفسه، يعاني أبطال البطولات الأربع الكبرى من الشباب أمثال كارلوس ألكاراز ويانيك سينر من الإصابة أيضا؛ ما يجعل بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام غير قابلة للتنبؤ بها إلى حد كبير.
وفتح هذا الباب أمام أمثال ألكسندر زفيريف، وستيفانوس تيتيباس، وكاسبر رود، وأندريه روبليف للتقدم والسعي لاستهلال مشوارهم في حصد البطولات الأربع الكبرى.
ولم يكن الأمر سهلا على زفيريف منذ تعرضه لإصابة في الكاحل، في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2022 وخضوعه لجراحة، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بلغ قمة مستواه في الوقت المناسب، ليفوز بلقبه السادس على صعيد بطولات الأساتذة في بطولة إيطاليا المفتوحة، يوم الأحد الماضي.
وقال زفيريف: "من الواضح أنني كنت هناك (في رولان غاروس) في الدور قبل النهائي ثلاث مرات على التوالي، وكنت أقدم بعضا من أفضل المستويات على مدار حياتي هناك، عندما تعرضت لإصابة في الكاحل.
"لذلك بشكل عام، أقوم بتحديدها (بطولة فرنسا) دائما ووضع علامة عليها في تقويمي، طوال السنوات القليلة الماضية. هذا العام لا يشكل استثناء.
"هذا هو ما أريد الفوز به. هذا هو ما أتطلع إليه أكثر ربما طوال العام.
"سأفعل كل ما بوسعي هذا العام وسنرى أين يمكن أن ينتهي بي المطاف".
وفي هذه الأثناء، تغلب روبليف على الصعاب وصارع إصابته التي اشتبه في كونها فيروسية، إضافة لمعاناته من قدم بدا انه لا يشعر بحركتها، ليفوز ببطولة مدريد المفتوحة قبل أن يعود إلى المستشفى للتعافي بشكل كامل.
وسقط اللاعب الروسي البالغ من العمر 26 عاما في دور الثمانية في كل البطولات الأربع الكبرى، لكنه يملك لقبين هذا الموسم؛ ما يمنحه دفعة.
وقال روبليف: "بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق فقط بمواصلة العمل، ومواصلة محاولة التحسن؛ لأن الموسم طويل ولدينا الكثير من الفرص. لذلك سأحظى بفرصة في لحظة ما.
"بمجرد أن تتاح لي الفرصة، سأسعى لاستغلالها؛ لأن هذا الأسبوع سيغير كل شيء".
* أداء مذهل
واستعد تيتيباس لرولان غاروس بفوزه بلقبه الثالث في مونت كارلو للأساتذة في غضون أربع سنوات، الشهر الماضي، وهي جائزة مرحب بها لليوناني الذي فاز بلقب واحد فقط من فئة 250 نقطة في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، منذ يونيو حزيران 2022.
وقال بعد الفوز على سينر ورود في قبل النهائي والنهائي: "إذا كان علي مقارنة مستواي في التنس بآخر مرتين فزت بهما هنا، فربما أقول إن هذه المرة كانت الأفضل وأنني قدمت أداء رائعا.
"واجهت منافسا قويا في الدور قبل النهائي وهو لاعب تنس من طراز عالمي في الوقت الحالي يرفض الخسارة أمام أي لاعب، ويخوض سلسلة جيدة جدا (من النتائج).
"لذا فإن التغلب على هذه العقبة هو بالتأكيد علامة على أن أدائي يتقدم وأنني قادر على مواجهة هؤلاء اللاعبين".
وانتقم رود في البطولة التالية في برشلونة عندما تغلب على تيتيباس بمجموعتين متتاليتين في النهائي.
ويأمل اللاعب النرويجي أن يحالفه الحظ للمرة الثالثة في "رولان غاروس" بعد خسارته في آخر مباراتين نهائيتين أمام نادال وديوكوفيتش.
ولعب رود أيضا عدة مباريات نهائية ضمن بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين دون تحقيق الفوز قبل أن يرفع جائزة المركز الأول في برشلونة.
وأضاف: "بصراحة، كان هذا الأمر يستحق الانتظار.
"الكثير من المباريات النهائية التي خسرتها كانت صعبة ومخيبة للآمال بعض الشيء بالطبع.
"في أي وقت تصل فيه إلى النهائي، تشكل هذه بطولة جيدة. لذا لا يمكنك أن تكون شديد القسوة على نفسك. لكن هذه البطولة كنت انتظرها منذ وقت طويل".