زفيريف وروبليف ضمن أبرز المنافسين على لقب بطولة فرنسا المفتوحة

فاز رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش بآخر ثمانية ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لكن مع ابتعاد الثنائي الفائز بالكثير من البطولات الأربع الكبرى عن أفضل مستوياتهما هذا العام، قد يتوج بطل جديد لنسخة 2024.

وعانى نادال، بطل "رولان غاروس" 14 مرة، من الإصابات في موسمه الأخير في البطولة، بينما فشل ديوكوفيتش في الوصول إلى أي مباراة نهائية في 2024.

وفي الوقت نفسه، يعاني أبطال البطولات الأربع الكبرى من الشباب أمثال كارلوس ألكاراز ويانيك سينر من الإصابة أيضا؛ ما يجعل بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام غير قابلة للتنبؤ بها إلى حد كبير.

وفتح هذا الباب أمام أمثال ألكسندر زفيريف، وستيفانوس تيتيباس، وكاسبر رود، وأندريه روبليف للتقدم والسعي لاستهلال مشوارهم في حصد البطولات الأربع الكبرى.

ولم يكن الأمر سهلا على زفيريف منذ تعرضه لإصابة في الكاحل، في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2022 وخضوعه لجراحة، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بلغ قمة مستواه في الوقت المناسب، ليفوز بلقبه السادس على صعيد بطولات الأساتذة في بطولة إيطاليا المفتوحة، يوم الأحد الماضي.