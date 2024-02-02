لوكمان يقود نيجيريا للفوز على أنغولا والتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
سجل أديمولا لوكمان هدفا في الشوط الأول ليقود نيجيريا للفوز 1-صفر على أنغولا والتأهل إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة.
وهدد منتخب أنغولا مرمى نيجيريا مبكرا بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة لمابولولو من مدى قريب لكن الحارس ستانلي نوابيلي أنقذها ببراعة قبل أن يحتسب الحكم مخالفة بداعي التسلل.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 بعدما انطلق موزيس سايمون من الجهة اليسرى ثم أرسل تمريرة عرضية منخفضة إلى لوكمان ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في سقف مرمى أنغولا.
وظن فيكتور أوسيمن أنه ضاعف النتيجة لنيجيريا بضربة رأس قوية قبل أن يلغي الحكم هدفه بداعي التسلل على مهاجم نابولي الذي كان يحتفل بسعادة.
ولم ينجح لاعبو أنغولا في تهديد مرمى نيجيريا بعد ذلك لتنتهي المباراة بفوز بطل القارة ثلاث مرات.