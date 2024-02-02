لوكمان يقود نيجيريا للفوز على أنغولا والتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

وهدد منتخب أنغولا مرمى نيجيريا مبكرا بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة لمابولولو من مدى قريب لكن الحارس ستانلي نوابيلي أنقذها ببراعة قبل أن يحتسب الحكم مخالفة بداعي التسلل.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 بعدما انطلق موزيس سايمون من الجهة اليسرى ثم أرسل تمريرة عرضية منخفضة إلى لوكمان ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في سقف مرمى أنغولا.