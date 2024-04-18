كشف آخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

يقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي أكثر فأكثر من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وأبلغ مبابي البالغ من العمر 25 عاما ناديه باريس سان جيرمان في فبراير أنه ينوي المغادرة في الصيف وعدم توقيع عقد جديد مع النادي.

ومنذ ذلك الحين، ذكرت الكثير من التقارير أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد، رغم وجود بعض الإشارات العابرة لاهتمام أندية مثل ليفربول ومانشستر سيتي.

لكن لم يكن لدى مبابي أي نية للتفاوض مع أي ناد آخر غير ريال مدريد.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مبابي لم يرغب أبدًا في التفاوض مع أي ناد آخر وأن تركيزه ينصب بالكامل على ريال مدريد.