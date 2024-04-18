كشف آخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد
يقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي أكثر فأكثر من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر.
وأبلغ مبابي البالغ من العمر 25 عاما ناديه باريس سان جيرمان في فبراير أنه ينوي المغادرة في الصيف وعدم توقيع عقد جديد مع النادي.
ومنذ ذلك الحين، ذكرت الكثير من التقارير أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد، رغم وجود بعض الإشارات العابرة لاهتمام أندية مثل ليفربول ومانشستر سيتي.
لكن لم يكن لدى مبابي أي نية للتفاوض مع أي ناد آخر غير ريال مدريد.
وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مبابي لم يرغب أبدًا في التفاوض مع أي ناد آخر وأن تركيزه ينصب بالكامل على ريال مدريد.
وأوضح رومانو أن مبابي سعيد للغاية بما يجري مع ريال مدريد وأن توقيعه أصبح الآن "مجرد مسألة وقت".
وبعد قيادة باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على برشلونة، أوضح مبابي أن قراره بشأن مستقبله لم يتغير.
وكرر رومانو الأمر ذاته وكشف أن مبابي وباريس سان جيرمان سيصدران إعلانًا مشتركًا بشأن خروجه في المستقبل.
ويرغب الطرفان في المضي في طريقهما المنفصل بطريقة ودية ومحترمة، وعلى هذا النحو، فإن الخطة هي أن يعلن النادي، مع الرئيس ناصر الخليفي، واللاعب عن الأمور معًا.
أما بالنسبة لموعد حدوث ذلك، فلا يزال من غير الواضح، مع الأخذ في الاعتبار أن باريس سان جيرمان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويمكنه التقدم إلى النهائي يوم 1 يونيو.
وما هو مؤكد تمامًا هو أن قرار مبابي ثابت وسيكون ريال مدريد بالنسبة له في الصيف.
وانتقل مبابي لباريس سان جيرمان من موناكو صيف عام 2017 بنظام الإعارة قبل أن تتم الصفقة بشكل دائم بعد عام مقابل 180 مليون يورو.
والموسم الحالي سجل مبابي 41 هدفا وصنع تسعة في 42 مباراة مع باريس سان جيرمان علما أنه بات الهداف التاريخي للفريق برصيد 253 هدفا في 302 مباراة كما صنع 107 أهداف.
ونال مبابي جائزة هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الأخيرة.
يشار إلى أن آخر مباراة لمبابي مع باريس سان جيرمان قد تكون أمام ريال مدريد حال تواجها في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في لندن.