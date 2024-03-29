أثناء النوم.. وفاة اللاعب الليبي يوسف الهمالي بعد بلع لسانه

وأضاف: "بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره، يتقدم مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجمهور الرياضي بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة المغفور له بإذن الله يوسف الهمالي أحد لاعبي الفريق الأول بالنادي للموسم الحالي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الققيد بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكر الصحفي مراد دخيل أن يوسف الهمالي مكث في العناية الفائقة خمسة أيام بعد بلع لسانه وهو نائم، قبل وفاته عن 22 عاما.

وفاة اللاعبين

وقبل أيام توفي اللاعب الجزائري وسيم جزار، لاعب نجم وادي الماء، بعد إصابة مروعة خلال مواجهة أمل مراونة.

ويظهر في مقطع فيديو اللاعب وسيم جزار (17 عامًا) يضرب الكرة برأسه قبل أن يتعرض لتدخل من أحد لاعبي أمل مراونة، ليسقط أرضًا قبل أن يتم نقله للمستشفى بسيارة مدنية.

وقبلها فوجئ الشارع الرياضي المغربي بوفاة اللاعب أيوب الشرطي عن 31 عامًا.

ولم يسبق لأيوب الشرطي أن شكا من آلام؛ ما جعل رحيله مفاجئًا.