النصيري يوضح أسباب مشادته مع مدربه
كشف المغربي يوسف النصيري، لاعب نادي إشبيلية، أسباب انفعاله الكبير مع المدير الفني للفريق، كيكي سانشيز فلوريس، بعد استبداله خلال مباراة الفريق مع نظيره سيلتا فيغو، يوم الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.
كان سانشيز قرَّر إخراج النصيري عند الدقيقة الـ61 من زمن المباراة، ودخول زميله دودي لوكيباكيو بدلاً عنه، لينتاب يوسف غضب عارم على أثر ذلك.
وأظهرت لقطات مصورة المهاجم المغربي وهو يركل صندوق زجاجات المياه، قبل أن يدخل في مشادة كلامية مع مدربه، وسط محاولة من اللاعبين بتهدئة الثنائي.
وقال النصيري في تصريحات أبرزتها صحيفة "ريليفو": "لم يحدث أي شيء، كان التغيير قاسيًا، هذه العصبية تكون في المباريات، أنا دائمًا أرغب بمساعدة فريقي، وبما أن النتيجة كانت 1-0 لم أكن أريد الخروج من الملعب، يجب أن ننسى ما حدث، هذه أشياء تحدث دائمًا".
وسجّل النصيري هدفًا، في مباراة خسرها نادي إشبيلية من ضيفه سيلتا فيغو بهدفين لواحد.
ويمتلك النصيري، البالغ 26 عامًا، برصيده 10 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة، بعد خوضه 24 مباراة في الليغا هذا الموسم 2024/2023.