النصيري يوضح أسباب مشادته مع مدربه

كشف المغربي يوسف النصيري، لاعب نادي إشبيلية، أسباب انفعاله الكبير مع المدير الفني للفريق، كيكي سانشيز فلوريس، بعد استبداله خلال مباراة الفريق مع نظيره سيلتا فيغو، يوم الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

كان سانشيز قرَّر إخراج النصيري عند الدقيقة الـ61 من زمن المباراة، ودخول زميله دودي لوكيباكيو بدلاً عنه، لينتاب يوسف غضب عارم على أثر ذلك.

وأظهرت لقطات مصورة المهاجم المغربي وهو يركل صندوق زجاجات المياه، قبل أن يدخل في مشادة كلامية مع مدربه، وسط محاولة من اللاعبين بتهدئة الثنائي.