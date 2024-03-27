شيء كبير قادم.. إندريك يهز سانتياغو برنابيو في أول ظهور له (فيديو)

ومن المنتظر أن ينضم إندريك إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري بعدما تعاقد معه النادي الإسباني في وقت سابق وتركه مع فريقه حتى يكمل 18 عامًا.

وحقق النجم البرازيلي الشاب العديد من الأرقام القياسية بالهدف الذي سجله مع بلاده في شباك إنجلترا، خلال المباراة الماضية.

وأصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفًا لمنتخب البرازيل في القرن الحادي والعشرين.

كما أصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفًا سواء دوليًا أو مع النادي في ملعب ويمبلي.

وهو أصغر لاعب يسجل لمنتخب البرازيل بعمر 17 عامًا و264 يومًا، منذ أن سجل رونالدو الظاهرة في 1994.

ويخوض منتخب إسبانيا اللقاء في إطار استعداداته لخوض غمار منافسات بطولة أوروبا هذا الصيف في ألمانيا.

وكانت قرعة يورو 2024 قد أوقعت منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.

وعلى الجانب الآخر، يدخل المنتخب البرازيلي اللقاء مدفوعًا بالانتصار على منتخب إنجلترا وديًا بهدف نظيف على ملعب ويمبلي.

ويستعد منتخب "السامبا" بالوديات قبل أن يستأنف مشواره في تصفيات كأس العالم وكذلك نهائيات كوبا أمريكا الصيف المقبل.